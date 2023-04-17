【30+減肥】中年發福非一時三刻突然肥胖 運動+10分鐘茶療防中年發福

▲ 中年發福是一個漸變過程，不是一時三刻突然肥胖。

疫情這幾年來很少出席大規模聚會，恰巧早前出席中學同學的婚禮，碰到很多較少聯絡的朋友，大家都沒有太大分別，但丈夫們彷彿像吹脹了的氣球一樣，這些年都胖了不少。幸福肥頓時成了中年發福的代名詞。

中年發福是一個漸變過程，不是一時三刻突然肥胖。體內荷爾蒙影響身體肥胖的部位，雌激素會促使脂肪囤積在臀部及大腿位置，而睾丸素則促使脂肪積聚於腰間。這解釋了為甚麼有些人肥肚腩，有些人只肥臀部。加上隨着年紀增長，肌肉量相應下降，基礎代謝率亦稍微減低，容易導致脂肪組織特別是內臟脂肪增加。

防止中年發福應趁早做起，除了注意飲食和多做運動外，也可配合茶療協助。建議用山楂2片、陳皮1角、茯苓5克，將材料沖洗乾淨，加入熱水焗10分鐘即可飲用。此茶有助消脂減肥、利濕祛水。

山楂味酸，性溫，歸脾、胃經，能健脾開胃、消滯化食，有活血散瘀、調節血脂的功效。

陳皮味辛，性溫，歸肺、脾經，能理氣健脾、燥濕化痰。

茯苓味甘，性平，歸心、脾、腎經，能利水滲濕、健脾安神、補脾益心。

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全文刊於《晴報》，原題為幸福肥還是中年發福