【消委會】匹半窗口冷氣變頻較定頻省電　兩個樣本能源效益較聲稱低

▲ 「匹半」窗口冷氣機變頻較定頻式省電27%，「樂聲」、「樂信」樣本能源效益較聲稱低。（iStock 圖片）

消費者委員會測試了市面13款變頻式與定頻式的淨冷型「匹半」窗口冷氣機，發現前者樣本平均較後者的省電27%，各樣本之間的能源效率最多更相差達37.1%。

另外，4款「珍寶」、「格力」、「樂聲牌」、「樂信牌」樣本雖然同獲1級能源標籤，惟能源效率最多相差達12.4%，當中後兩款的測試結果只屬2級。

最新影片推介

此外，8款樣本量得的製冷量較其聲稱數值低0.2%至5.7%，數值相差較大的產品與消費者對產品質素的合理期望會有落差，消委會促請廠商積極提升冷氣機的品質控制及能源效率，亦已將測試結果通知機電工程署。

13款俗稱「匹半」的淨冷型窗口式冷氣機樣本，其中10款為變頻式型號，售價大約由$4,790至$9,780（3款售價已包括基本安裝），其餘3款則屬定頻式型號，售價大約介乎$5,340至$6,650。

測試結果顯示，絕大部分變頻式冷氣機的總評分都較定頻式樣本優勝，「珍寶」、「格力」變頻式樣本獲最高的4.5分。由於不同零售商的價格可相差數百甚至千多元，因此消費者如果想購買性價比較高的型號，應細心比較格價。

強制性能源效益標籤計劃的要求下，冷氣機的CSPF數值需達4.50或以上，才獲釐定為1級能源效益級別。全部樣本的能源標籤分別為1級至4級，逾8成樣本計算出的級別，都與其標示的級別吻合。

有4款樣本標示為最高的1級能源標籤，全部均屬變頻式型號，惟經測試計算後，該4款樣本之間的能源效率最多相差達12.4%，而當中2款的能源效率只相當於2級能源效益級別，不過仍在強制性能源效益標籤計劃及國際慣常做法容許的公差範圍，因此沒有違反相關要求。

所有樣本的 「製冷季節性表現系數」（CSPF）數值介乎3.106至4.937，按此推算，假設各樣本全年從室內抽出的總熱量相同，CSPF數值最高的樣本較最低的全年共省電 37.1%。

「珍寶」全年所需電費最低

以每年開機製冷 180 天、每天 12 小時、每度電$2.0 計算，全部樣本估算出每年所需電費由$1,290 至$2,045 不等，能源效率較佳的變頻式樣本所需電費自然較定頻式低，即「珍寶」最平，定頻式的「日立牌」則最貴。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜