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【美國研究】化妝掃比廁板更污糟　4成女生兩周洗一次恐致膿痂疹

保健美顏 12:02 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

化妝掃比廁板更污糟，4成女生兩周洗一次，含菌量高恐致膿痂疹。

愛化妝的女士都會使用化妝掃化妝，但注意要按時清洗，否則會引起嚴重皮膚問題。近日，美國一間化妝品公司研究調查發現，使用過的化妝掃若兩周未進行清洗，其含有的細菌可能比廁板多，甚至無論如何存放都不會減少。

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化妝掃兩周未清洗含菌量高於廁所板

綜合外媒報道，美國美容產品公司Spectrum Collections早前向其客戶發起調查，有40%受訪者表示每隔兩星期才清潔一次化妝掃，甚至有20%人每1至3個月才清洗一次。其後該公司在化妝品科學家Carly Musleh的意見下進行一項研究，收集了一套乾淨以及一套未經清洗的化妝掃樣本，進行兩周的測試期，並於測試結束時與廁板上的含菌量進行比較。

研究人員將化妝掃放置於5個不同區域進行研究對比，包括梳妝台、化妝袋、化妝掃袋、抽屜及浴室的支架，發現兩星期未清洗之下的化妝掃含菌量，無論以任何形式的存放，即使是相對密封的抽屜或化妝袋内，其含菌量都不會低於廁板。

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細菌恐致膿痂疹等感染

研究指出，所有不乾淨的化妝掃都含有可能導致真菌感染的大腸桿菌、酵母菌和黴菌，同時可能含有死皮細胞、油脂和細菌等，再次使用化妝掃時可能會轉移至皮膚上。Carly Musleh表示，

使用不乾淨的化妝掃可能會導致致病細菌數量的增加，從而導致粉刺或更嚴重的問題，如膿痂疹（Impetigo）或葡萄球菌感染。

美國皮膚病學會建議，化妝掃應至少每7至10天清潔一次，利用化妝產品專用的清洗液，又或者經稀釋的洗頭水配合暖水作清洗。清洗過後應先以毛巾印乾，再放在乾爽位置晾乾。Carly Musleh還强調清洗化妝掃正確部位的重要性，不應將金屬部分浸入水中，因為這會損害化妝掃；確保清潔刷毛的中心和底部，這兩個地方經常被遺漏，並可能成為細菌聚集的空間。報道亦建議，將經過清洗的化妝掃放在密封容器內保管，可以避免被空氣中碎屑、細菌或灰塵污染。

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責任編輯：羅嘉欣

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