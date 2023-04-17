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【娛圈尖子】王菀之畢業名校張祝珊英中　出身音樂世家每日自發練琴8小時

親子 12:51 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

恭喜Ivana

王菀之（Ivana）昨晚(18日)憑電影《飯戲攻心》獲得第41屆香港電影金像獎「最佳女配角」，而她早於《第34屆香港電影金像獎》中已憑《金雞SSS》獲「最佳新演員」及「最佳女配角」殊榮，Ivana才華橫溢，皆因父母從小用心培養她，出身自音樂世家，父親都是聲樂導師，而Ivana也遺傳了父母的音樂天份，於10歲時考獲8級鋼琴，除了音樂成績優異外，Ivana讀書成績也很好，她畢業於Band 1張祝珊英文中學，及後到加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)。

Ivana再獲獎非常興奮。

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出身於音樂世家的王菀之(Ivana)，父母是業餘聲樂導師，除了給她天生一把靚聲外，亦從小培養Ivana學習鋼琴，成為香港兒童合唱團團員，Ivana曾於訪問中形容所以音樂可說是陪伴我的成長。

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Ivana長大後，曾舉辦向父母親致敬的古典音樂會，她充當監製，為父母作鋼琴伴奏，五場演出場場爆滿。

自發練琴8小時

她曾在訪問中表示，小時候當父母有演出，都會替他們彈琴伴奏。而且，Ivana對音樂的喜愛，不是父母強迫出來，而是發自內心的享受音樂，會每日自發練琴8小時，不容許自己偷懶，亦會不斷學習其他音樂知識，增值自己。直至入行做歌手，Ivana的家人十分支持她的決定，父母甚至會於Ivana演唱會後提點她，給予意見改善唱功。

Ivana是孝順女，一有時間就帶父母去旅行。

張祝珊英中

張祝珊英文中學，該校為政府資助的全日制男女文法中學，為東區一級名校，校風淳樸。該校過往的DSE成績優異，於2022中學文憑試(DSE)當中，有近93.5%畢業生考獲本地學士課程最低入學要求 (3322+2) 的比率，而當中核心科目合格率，中英數及通識科，合格率更是100%。

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而張祝珊英中的著名校友除了Ivana，還有楊詩敏（蝦頭），她亦憑電影《正義迴廊》而有份角逐第41屆香港電影金像獎「最佳女配角」，可惜被學妹Ivana擊敗。另外還有著名填詞人梁栢堅、香港十大傑出青年盧思騁、及歌手黃凱芹等。

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責任編輯︰王明芳

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