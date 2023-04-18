  • 28°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 11:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加拿大安省辦學綜合實力最強、學科範圍最廣的三所公立學院之一 

特約 11:30 2023/04/18

分享：

分享：

熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Niagara College提供最高可達2萬加幣的獎學金Niagara College (尼亞加拉學院) 建於1967年，是由加拿大安大略省政府和尼亞加拉地區政府共同興建的公立學院，也是加拿大著名公立學院。

作為加拿大安大略省辦學綜合實力最強、學科範圍最廣的三所公立學院之一，Niagara College開設超過130個本科學士學位、專科和研究生文憑專業，文憑全球認可，連續多年被評為安大略省學生最滿意公立院校。

國際學生畢業後均可拿到不同年限的開放式工作簽證，為後續移民做好鋪墊。國際生比例低，有良好的英語學習氛圍。並為國際留學生提供最高可達2萬加幣的獎學金。畢業后6個月內就業率超過88%。

Niagara College 位於加拿大最南端、安大略省與美國交境的尼亞加拉地區，傍依世界著名的七大景觀之一的尼亞加拉瀑布。離多倫多一個半小時車程，距美國的水牛城40分鐘車程。該地區風景如畫、民風淳樸，盛產葡萄，世界有名的冰酒就產於此地。多次獲得“安省僱主最滿意的學院”。 

如何以「救生艇計劃」Stream A 方式移民加拿大？
1.   於Niagara College畢業
      課程需合符以下其中一項：
      -Diploma 文憑 （長度至少兩年）
      -Degree 學位 （學士/碩士/博士）
      -Graduate / Post-graduate diploma / Certificate （課程長度至少一年）
2.   申請時於過往三年內畢業
3.   需於加拿大完成最少 50% 的課程
4.   持有香港特區護照或 BNO
5.   申請及取得 加拿大永久居民(PR) 時需於加拿大境內 
6.   持有有效的臨時居留簽證
7.   打算於魁北克省  (Quebec) 以外地區發展
8.   CLB (Canadian Language Benchmarks) 語言能力最低要求為 5 分

(現場講座) 加拿大移民及升學講座
日期：2023年4月22日 (星期六) 
時間：下午2:00  
地點：九龍尖沙咀廣東道30號新港中心一座9樓903室 (尖沙咀港鐵站A1出口)
講者：Niagara College 國際學生招生代表 Bella及
           加拿大持牌移民法律顧問(RCIC)及教育專家 Venus  
講座內容：  
- 申請加拿大學生簽証及救生艇計劃(Stream A) 注意事項   
- Niagara College 獨特的地理位置及發展潛力
- Niagara College 學院介紹及熱門課程入學要求
- Niagara College如何成為安省僱主最滿意的學院？
- CO-OP 課程如何幫助學生就業？

免費網上登記 只接受預約登記:
https://www.risesmart.com.hk/2023/04/11/422niagara/
【招生代表親臨現場，可減免學校申請費CAD100】

(特約)

最高瀏覽

【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
12:59 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友
10:34 2023/04/18
【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境
11:26 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境