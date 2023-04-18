加拿大安省辦學綜合實力最強、學科範圍最廣的三所公立學院之一 

Niagara College提供最高可達2萬加幣的獎學金Niagara College (尼亞加拉學院) 建於1967年，是由加拿大安大略省政府和尼亞加拉地區政府共同興建的公立學院，也是加拿大著名公立學院。

作為加拿大安大略省辦學綜合實力最強、學科範圍最廣的三所公立學院之一，Niagara College開設超過130個本科學士學位、專科和研究生文憑專業，文憑全球認可，連續多年被評為安大略省學生最滿意公立院校。

國際學生畢業後均可拿到不同年限的開放式工作簽證，為後續移民做好鋪墊。國際生比例低，有良好的英語學習氛圍。並為國際留學生提供最高可達2萬加幣的獎學金。畢業后6個月內就業率超過88%。

Niagara College 位於加拿大最南端、安大略省與美國交境的尼亞加拉地區，傍依世界著名的七大景觀之一的尼亞加拉瀑布。離多倫多一個半小時車程，距美國的水牛城40分鐘車程。該地區風景如畫、民風淳樸，盛產葡萄，世界有名的冰酒就產於此地。多次獲得“安省僱主最滿意的學院”。

如何以「救生艇計劃」Stream A 方式移民加拿大？

1. 於Niagara College畢業

課程需合符以下其中一項：

-Diploma 文憑 （長度至少兩年）

-Degree 學位 （學士/碩士/博士）

-Graduate / Post-graduate diploma / Certificate （課程長度至少一年）

2. 申請時於過往三年內畢業

3. 需於加拿大完成最少 50% 的課程

4. 持有香港特區護照或 BNO

5. 申請及取得 加拿大永久居民(PR) 時需於加拿大境內

6. 持有有效的臨時居留簽證

7. 打算於魁北克省 (Quebec) 以外地區發展

8. CLB (Canadian Language Benchmarks) 語言能力最低要求為 5 分

(現場講座) 加拿大移民及升學講座

日期：2023年4月22日 (星期六)

時間：下午2:00

地點：九龍尖沙咀廣東道30號新港中心一座9樓903室 (尖沙咀港鐵站A1出口)

講者：Niagara College 國際學生招生代表 Bella及

加拿大持牌移民法律顧問(RCIC)及教育專家 Venus

講座內容：

- 申請加拿大學生簽証及救生艇計劃(Stream A) 注意事項

- Niagara College 獨特的地理位置及發展潛力

- Niagara College 學院介紹及熱門課程入學要求

- Niagara College如何成為安省僱主最滿意的學院？

- CO-OP 課程如何幫助學生就業？

免費網上登記 只接受預約登記:

https://www.risesmart.com.hk/2023/04/11/422niagara/

【招生代表親臨現場，可減免學校申請費CAD100】

(特約)