【消委會】消委會測試窗口式冷氣機　9款總評4星或以上名單

▲ 消委會測試窗口式冷氣機，9款總評4星或以上名單。

天氣開始轉熱，不少家庭都準備開冷氣。消委會測試了13款俗稱「1匹半」的淨冷型窗口式冷氣機，比拼製冷量、能源效率、寧靜程度等等，當中有9款總評獲4星獲以上。

最新影片：

消委會測試了13款俗稱「1匹半」的淨冷型窗口式冷氣機，包括首測10款變頻式型號，售價大約由$4,790至$9,780；其餘3款為定頻式型號，售價大約由$5,340至$6,650。

測試結果

在本次測試中，有9款冷氣機獲得4星或以上評級，詳細名單見下圖：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

以上9款冷氣機全屬變頻式型號，結果顯示，「珍寶 General」及「格力 GREE」整體表現最為出色，同獲4.5星評級。

在「製冷」模式下，各樣本在最高風速檔的送風量分別為每分鐘6.15至8.70立方米，以「樂聲牌Panasonic」、「樂信牌 Rasonic」、「LG」及「日立牌HITACHI」RA-13RF的送風量較高。

而在最低風速檔時，各樣本的送風量分別為每分鐘4.15至6.05立方米。「樂聲牌Panasonic」及「樂信牌Rasonic」的風速調校範圍較闊，送風量調節幅度達47%，

綜合樣本在最高及最低風速檔的表現，在室內環境下 ，「格力 GREE」、「日立牌HITACHI」RAW-VJ13SCASK及「大松TOSOT」最寧靜，獲4點評分。

安全慳電貼士

消委會提醒，使用冷氣機時，應按照使用說明書安全地操作；不要在同一插座上接駁其他電器，在關掉電 源後，不應立即重開；若發現操作不正常（例如噪音或震動過大，或有異味），應立即停用及安排維修。

而以下方法有助節省電費：

避免將冷氣機安裝在陽光直接照射的地方。

切勿阻擋冷氣機的進氣口及出風口。

可拉上窗簾避陽光直接照射室內，盡量關閉門窗以保持室內溫度。

夏天回家後可能感覺格外悶熱，不妨先沖涼或飲用開水，有助將身體降溫，設置冷氣機的溫度因此毋須很低，以節省電力。

電風扇的耗電量遠低於冷氣機，同時開動冷氣機與電風扇，把冷氣吹近用戶，便可調高冷氣機的溫度設定，節省電力。

若冷氣機設有時間掣，可預設關機時間，避免使用時間過長或忘記關機。離家外出前，謹記把冷氣機關掉。

天氣稍涼時，盡可能改用風扇。

夏季期間建議約每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，以防止氣流受阻，影響效能，並定期安排有經驗的技師檢查、保養及維修。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣