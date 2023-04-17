【開心法則】人不會無憂無慮 蘭子分享每天睡前一件事令自己快樂

▲ 蘭子分享開心法則。

前兩日我搭的士時，司機哥哥問我點解成日都咁開心？係咪真係無煩惱？我答佢樂觀嘅人唔係無憂無慮，想令自己快樂，可以學習「正向心理學」。被稱為現代正向心理學運動之父嘅馬丁‧賽里格曼（Martin Seligman），其中一課主張以感恩的心面對生活嘅順境與逆境，以寬恕態度面對不愉快經驗，以正面關係重建良好嘅人際網絡。

「正向心理學」仲有好多理論，有一啲學院都有教授呢個科目。所以話，快樂唔係必然，都要學習㗎！我個人超級懶，如果要用好多時間去練習，必定只支撑到3分鐘熱度。所以，我先做個最容易嘅練習，就係瞓覺前諗3件嗰日值得感恩嘅事，咁就比較easy！

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司機哥哥話︰「唔係每一日都一定有好嘢發生喎！」

嗱，有呢個諗法已經趕走快樂啦！我同佢講，假設我而家代入佢嘅角色，原本天黑黑諗住會落大雨，結果無落到，咁就係第一件值得感恩嘅事！

佢患癌症嘅妻子，啱啱同佢傾完電話令佢好開心，呢件事已經係第二件開心事︰太太今日身體無恙，係咪又值得感恩呢？

仲有多一件事感恩！就係佢竟然可以載到陳淑蘭，同佢分享呢個正向心理學，係咪更加應該要感恩呢？

你諗下，帶住美好感恩之心去瞓覺，呢個正向能量至少可減少發噩夢機會，仲分分鐘會發甜夢㖭！發住個開心嘅夢起身，咁又可以好happy咁感恩！如果能夠帶住愉快心情去迎接新一天，又可以有好多美好事情去感恩，咁咪不斷咁將快樂循環囉！

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