【藐視法庭】涉「起底」西灣河開槍警資料　黃之鋒認藐視法庭判監3個月

▲ 前香港眾志秘書長黃之鋒。（資料圖片）

2019年11月西灣河發生警員開槍事件，涉案被告提堂後法庭頒下匿名令，禁止披露涉開槍警員及其家屬身分。前香港眾志秘書長黃之鋒涉於社交平台披露涉案警員相片等資料，違反匿名令及「起底」禁制令，今（17日）於高等法院承認民事藐視法庭責任，被判監3個月。另1名違禁令男子則被判監21天，緩刑12個月。



申請人律政司，答辯人黃之鋒及曾子成。



律政司代表於庭上指出，黃於2020年8月14日於Facebook轉載帖文，內附警員、其妻子及兩名女兒照片，並以中文標題寫上「我老豆係殺人犯」，帖文於2天後移除。有關帖文吸引4,900人作出表情回應，186人留言及376人分享，而附載帖文的連登討論區有留言稱要性騷擾涉案警員兩名女兒。

律政司指黃違反高院於2019年10月頒下有關禁制對警員及其家屬「起底」之命令，以及違反裁判官於2020年6月20日就西灣河開槍警員案發出之匿名令，律政司因而提出民事藐視法庭指控。

律政司代表就延誤檢控解釋指，延誤檢控未有對黃構就不公。就本案而言，法庭於判刑時須就「起底」及違反法庭命令起阻嚇作用，向公眾發出不能容忍之訊息。

律政司指黃於事發時為知名公眾人物，其Facebook專業達50萬名追隨者，訊息獲45萬個讚好，黃濫用其影響力發向公眾發出帖文，訊息涉及警員及其家之個人資料，惹來對令人反感之留言，法庭須作出即時監禁判罰，並應判以月計，以收阻嚇作用，並要求支付訟費。

黃的代表律師求情時指，黃及早承認責任，並於發帖兩天後刪除帖文。對於帖文內容涉及性騷擾之留言，代表律師指黃亦對此深表譴責，強調絕非黃的意圖，並向法庭及涉案警員及其家人致歉。法官經考慮後，判處黃入獄3個月，稍後才頒布書面判決理由書及處事訟費申請。

另案答辯人曾子成，則承認於同年6月2日及3日，於Facebook轉載3個帖文，附有涉及西灣河開槍警員及其妻女之個人資料及相片等，並寫上「XXXXX死全家」及「唔俾開名」。

律政司代表指曾有意圖違反法庭命令，導致涉案警員受滋擾，代表律師指即使發表不同政見，可經其他途徑發表，而非透過「起底」進行，雖然所涉訊息發布時間不長，法庭亦應向公眾發出阻嚇訊息，考慮判以月計監禁。法官經考慮後，判處答辯人曾子成監禁21天，緩刑12個月，並須支付費8,000元，租後頒布書面判決理由書。

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記者：林育慧