【藐視法庭】涉起底西灣河開槍警資料　黃之鋒認藐視法庭判監3個月

▲ 前香港眾志秘書長黃之鋒。（資料圖片）

2019年11月西灣河發生警員開槍事件，涉案被告提堂後法庭頒下匿名令，禁止披露涉開槍警員及其家屬身分。前香港眾志秘書長黃之鋒涉於社交平台披露涉案警員相片等資料，違反匿名令及起底禁制令，今（17日）於高等法院承認民事藐視法庭責任，被判監3個月。



申請人律政司，答辯人黃之鋒。

最新影片推介

律政司代表於庭上指出，答辯人於2020年8月14日於Facebook刊登帖文，內附警員、其妻子及兩名女兒照片，並以中文標題寫上「殺人犯」，帖文於2天後移除。

律政司指有關帖文吸引4,900人作出表情回應，186人留言及376人分享，而附載帖文的連登討論區有留言稱要性騷擾涉案警員兩名女兒。

律政司指答辯人違反高院於2019年10月頒下有關禁制對警員及其家屬起底之命令，以及違反西九龍裁判法院主任裁判官於2020年6月20日發出之匿名令，涉及2019年11月11日警員開槍事件，裁判官禁止披露案中警員及其家屬資料，律政司因而向答辯人提出民事藐視法庭指控。

律政司就指藐視法庭屬嚴重罪行，應判以月計監禁，以收阻嚇作用，以及向公眾發出不能容忍起底之訊息，並要求支付訟費。法官經考慮後，判處答辯人入獄3個月，稍後才頒布書面判決理由書及處事訟費申請。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧