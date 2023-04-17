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【藐視法庭】涉起底西灣河開槍警資料　黃之鋒認藐視法庭判監3個月

社會 10:51 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

前香港眾志秘書長黃之鋒。（資料圖片）

2019年11月西灣河發生警員開槍事件，涉案被告提堂後法庭頒下匿名令，禁止披露涉開槍警員及其家屬身分。前香港眾志秘書長黃之鋒涉於社交平台披露涉案警員相片等資料，違反匿名令及起底禁制令，今（17日）於高等法院承認民事藐視法庭責任，被判監3個月。
 
申請人律政司，答辯人黃之鋒。

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律政司代表於庭上指出，答辯人於2020年8月14日於Facebook刊登帖文，內附警員、其妻子及兩名女兒照片，並以中文標題寫上「殺人犯」，帖文於2天後移除。

律政司指有關帖文吸引4,900人作出表情回應，186人留言及376人分享，而附載帖文的連登討論區有留言稱要性騷擾涉案警員兩名女兒。

律政司指答辯人違反高院於2019年10月頒下有關禁制對警員及其家屬起底之命令，以及違反西九龍裁判法院主任裁判官於2020年6月20日發出之匿名令，涉及2019年11月11日警員開槍事件，裁判官禁止披露案中警員及其家屬資料，律政司因而向答辯人提出民事藐視法庭指控。

律政司就指藐視法庭屬嚴重罪行，應判以月計監禁，以收阻嚇作用，以及向公眾發出不能容忍起底之訊息，並要求支付訟費。法官經考慮後，判處答辯人入獄3個月，稍後才頒布書面判決理由書及處事訟費申請。

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記者：林育慧

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