【變種襲港】專家倡自覺戴口罩　Arcturus高風險併發眼角膜發炎

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新冠變種病毒Arcturus正於印度及全球多國蔓延，中大呼吸系統科講座教授許樹昌證實，香港已有數個檢測樣本驗出Arcturus，指市民應自覺戴口罩；他分析指病毒傳播性高，兒童染疫後較高風險出現眼角膜發炎。

許樹昌今（17日）被問到市民應否戴口罩時，他就回應本港解除口罩令之後，也有不少市民仍佩戴口罩。他認為即使個案見急升趨勢，市民也自覺戴口罩。

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他續稱，Arcturus是XBB.1.16病毒，由Omicron變種而成，約29個國家和地區已有病例。就本港數個檢測樣本發現Arcturus，他向市民派定心丸，指病毒雖然傳播性高，兒童患者較多出現眼角膜發炎，但病毒嚴重性沒見增加，例如死亡和重症沒急升。

許樹昌又表示，新冠口服藥可有效應對Arcturus，新冠疫苗引致的T細胞反應，也有助應對病毒。

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責任編輯：吳卓峰