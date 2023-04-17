【金像獎2023】王菀之直言奪女配角上台全身抖震　Ivana下一步朝影后方向進發

▲ （陳慧安 攝）

香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」在昨晚（4月16日）假香港文化中心大劇院舉行，王菀之（Ivana）憑《飯戲攻心》首次奪得金像獎女配角。

獲獎當時全身抖震

王菀之在頒獎禮後的慶功宴接受訪問，形容得知自己獲獎時：「頭先直情大叫咗岀嚟，今年有兩個提名，一個係歌曲，另一個係女配角。我喺車度同同事講，女配角係絕對唔洗諗嘅。」她直言今年對手很強，加上《飯戲攻心》又是喜劇題材，得獎機會較微。

Ivana坦然當時站在台上腦內一片空白，全身抖震、汗水由背部濕透至全身：「喺台度講嘢慢啲，會驚多謝漏咗啲人，好複雜嘅情緒，好想攬住成個《飯戲攻心》團隊。」

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▲ （陳慧安 攝）

支持本地新晉導演

至於得獎後會否加價，Ivana指片酬方面，跟出道時比較當然有所不同，但視乎電影類型：「不過如果係支持新導演就唔係咁樣計，都會睇意義，所以覺得接到《飯戲攻心》好幸運，所以我好珍惜。」

被問到下一步是否以當影后為目標，Ivana稱：「可以向住影后嘅方向進發，無論係邊個崗位，可以參與好嘅電影係好幸福嘅事。」

▲ 王菀之憑《飯戲攻心》奪得首個金像獎女配角。（陳慧安 攝）

記者：梁樂欣、陳淑霖

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