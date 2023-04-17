【拐帶疑雲】遊樂場一時大意3歲仔險被陌生阿婆拖走 港媽憂兒子被拐險暈低

▲ 有港媽指帶３歲仔去公園玩時，一時大意阿仔走失，險被陌生阿婆拐帶。

家長帶小朋友去玩，真係唔好睇漏眼，隨時出事！有港媽在網上發文表示，日前與老公帶3歲仔去沙田某遊樂場玩，玩了一會後，兒子突然不見了，嚇得他們四處尋找。可幸有一位媽媽機警，發現港媽的兒子獨自走入商場，於是尾隨觀察，豈料於商場內有位婆婆竟伸手拖住樓主兒子，該媽媽即上前制止，並把樓主的兒子帶返遊樂場，港媽憂兒子被拐險暈低，「我完全唔敢想像如果果刻唔係有您既幫忙，我會發生咩事！」

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該名港媽在facebook群組「沙田之友」發帖，指4月11日下午四點，與丈夫帶同子女到沙田Snoopy公園遊樂場玩，港媽就揹著小女兒在一邊等候，因聽到有小朋友講滑梯有推撞的情況，所以致電給老公叫他上滑梯架看好兒子，豈料，接完電話，回頭一看，兒子已經不見了，

先生好快聽完電話後發現個仔唔見咗，然後同我講，我哋即刻分頭去搵，轉咗幾個圈都搵唔到個仔，巴士同出口嘅地方搵唔到……

當港媽口震震地向職員尋求協助時，老公致電指找到兒子了，並向老婆講述兒子險被拐帶的情況，他指有一位機警媽媽，由公園行去商場的途中，全程看到兒子獨自跑入商場，於是尾隨細看，卻見1位陌生婆婆突然上前拖着他，她不虞有詐立即上前制止，更拖着小孩返回遊樂場。

3歲仔未識驚，返回遊樂場時未有立即找回父母，而是繼續上滑梯架玩，

我先生望到個仔後就叫住佢行埋去，嗰位媽媽見到我先生出現後就問係咪家長，同埋將發生嘅事講番俾我先生知。我哋唔敢諗走去拖我個仔嘅婆婆係想幫佢搵番父母定係想帶走佢，我哋亦冇任何證據去懷疑，畢竟係我哋冇睇實小朋友俾佢離開咗公園仲自己入埋商場先，我同先生會吸取今次嘅教訓以後會睇實啲。都希望各位睇到嘅家長要再小心睇實小朋友。

港媽讚揚哪位媽媽細心同警惕，自己有小朋友要照顧，也有留意到她的小朋友，更衷心感謝她；同時她也表示如果沒有她幫忙，也不知道會發生什麼事，「我去到搵職員幫忙嗰刻真係差啲喊出嚟同暈低。」

經過那次之後，港媽已經留有陰影，她又指每個星期都會帶兒子去玩，第一次出現這個情況，

今日去沙田做其他嘢，阿仔經過又拖我入去，真係有陰影，全程跟到實我個仔語言遲緩未識表達，同埋佢過咗怕陌生人嘅階段，真係俾人捉得走…

貼文一出，即引起熱議，不少網民認為出外一定要睇實小朋友，「睇緊啲呀，我都遇過兩次走失小朋友，唔係次次都咁好彩，果個公園我都試過個仔喱埋係下面，以為唔見咗，嚇到我死，果種心情以後都唔想再發生。」、「除左睇到實外，可以教小朋友唔好離開公園...唔好跟人走，仲有記埋媽媽手提電話，我曾經幫個唔見咗媽嘅細路打電話俾佢媽媽...」、「走失小朋友真係會好驚，成個人空晒！好彩今次有位媽咪幫手，否則就慘喇」，也有網民大讚哪位幫手的好媽媽，「大家香港媽媽真係要互相幫手/幫口！唔好怕麻煩！」，另外有網民提議應放個GPS在小朋友身上，「我而家帶小朋友出街會放個GPS係距身上，尤其是喺公園玩」。

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責任編輯︰王明芳