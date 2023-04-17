【消委會】27款乾枸杞子含多種重金屬及除害劑　存在健康風險

▲ 27款乾枸杞子含多種重金屬及除害劑，存在健康風險。（陳國峰攝）

消委會測試27款乾枸杞子樣本後發現，全部樣本檢出不同種類的重金屬，其中2款樣本的鉛含量接近相關規例上限，而逾7成樣本檢出除害劑，當中1款更檢出7種除害劑，存在健康風險。

消委會期望業界減少使用除害劑等化學方法，以減低對人類及生態環境的危害。

消委會亦發現產品質素與價格未必成正比，售價相差逾6倍的樣本中，有些價格較高的產品總評分甚至不如價格較低的樣本。

消費者在選購時應注意標籤，並選擇經檢測合格的產品。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

枸杞子中β-胡蘿蔔素含量高 具護目及抗氧化功效

根據檢測報告顯示，枸杞子中含有大量的β-胡蘿蔔素，每100克可達0.272毫克至1.13毫克，其中最高含量的樣本更達1.13毫克。

β-胡蘿蔔素是最易轉化成維他命A的胡蘿蔔素，具有抗氧化效果，能有效保護眼睛健康。因此，進食枸杞子可為眼睛帶來多重保護，對於預防夜盲症及眼睛乾澀十分有益。

枸杞子含高鐵銅 素食者補礦物質好選擇

枸杞子是一種非常適合素食者補充礦物質的食材。研究顯示，枸杞子中含有豐富的鐵和銅，其中6款樣本更符合高鐵食品的定義。

枸杞子中的維他命C有助於增加鐵的吸收率，對於素食者或不能進食肉類的人士來說，枸杞子是一個非常好的補充鐵的食物選擇。而枸杞子中的銅也有助於增強人體免疫力、鞏固骨骼、協助鐵質傳遞，並有助於膽固醇和葡萄糖代謝。

有一款樣本的銅含量超出了《中國藥典》的要求，但正常食用並不會對健康造成風險，只有在每日食用500克以上才會超標。

消委會發現2款乾枸杞子樣本含鉛接近上限

消委會發現27款乾枸杞子樣本中有21款含有鉛，其中2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限。消委會已經將相關結果轉交食品安全中心跟進，提醒消費者注意避免攝入重金屬。

研究顯示，長期接觸鉛會對兒童的神經發育和智力發展產生不良影響，對成人的血壓也會有影響。

所有樣本中均檢出其他重金屬，但檢出量均低於規例上限。消費者應該選擇儘可能少攝入重金屬的食品，以保障身體健康。

檢出共14種不同除害劑 部分樣本產生「雞尾酒反應」

消委會的檢測結果顯示，19款枸杞子樣本中有14種不同的除害劑被檢出，其中2款樣本超出歐洲食品安全局的最高殘餘限量。4款樣本更同時檢出5種或以上不同的除害劑，其中1款樣本更檢出7種除害劑。混合使用除害劑有機會因加乘效果而產生「雞尾酒反應」，帶來健康風險。

消委會呼籲業界以物理防治措施防治蟲害，減少使用化學方法，減低對人類和生態環境的危害。

消費者在選購和食用時，應注意進行清洗和浸泡，以減少食物表面的殘餘有害物質。此外，枸杞子適合陰虛體質人士進食，但不宜過量食用。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮芷婷