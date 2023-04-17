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【好人好事】不忍駝背老伯做步兵養家　善心網紅夫妻送新車助送外賣

親子 12:33 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有網紅夫妻不忍駝背老伯做外賣步兵養家，於是送新車給他。

近日馬來西亞一名70歲駝背老伯辛勤送外賣的影片，受到網民關注。老伯自兩年前起轉行送外賣，子女都不肯工作，他只好高齡肩負養家重擔。一對網紅夫妻不忍老伯做外賣步兵，於是送上新車給他，方便他送外賣。

最新影片︰

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子女拒工作被迫擔起頭家

綜合外媒報道，駝背老伯名為查卡里亞，早前有網民在抖音（TikTok）拍片分享，他在商場看到老伯從一間餐廳走出來，吃力地提著一袋外賣，讓他感到心酸。有關影片在網上瘋傳，很多人都擔心老伯的景況。

老伯兩年前曾接受傳媒訪問，當時他因疫情影響無法再當司機，兩名子女都不願工作，他只能硬著頭皮工作養家，擔起家裡開支及孩子的生活費，甚至連他們的香煙錢亦由他支付，經濟壓力可想而知。

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因駝背老伯想起外公

28歲的馬來西亞網紅貝拉（Belle）也留意到老伯的影片，看到他的身影，令她不想起自己的外公。她不忍對方70歲仍在努力謀生，步行送外賣，決定要送他一輛新車。昨日（16日）貝拉在IG發帖並分享影片，表示老伯患有脊椎問題，醫生建議他不要駕駛電單車，他只好做外賣步兵。

貝拉決定在神聖的齋戒月與老伯共享收入，送一輛新車給他。從影片可見，貝拉拿著一疊現金，與丈夫到車行選購新車，其後他們安排老伯到場，為他送上大禮，讓他試新車及完成移交手續。貝拉說道︰

看見老伯獲贈汽車後開心的樣子，我也很感動。

她希望老伯好好照顧自己，並祝願他身體健康、工作順利。網民大讚她與丈夫的善心，被夫妻的好人好事感動。

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責任編輯︰王明芳

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