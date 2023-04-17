【消委會】綠色按揭與傳統按揭利率無明顯利率差距　消委會籲消費者應關注按揭計劃整體效益

▲ 消委會調查結果發現綠色按揭與傳統按揭的按揭條款差距並不明顯。（資料圖片）

消委會公佈有關綠色按揭計劃的調查結果。發現綠色按揭與傳統按揭的按揭條款差距並不明顯，且各銀行為綠色按揭所提供的優惠亦不顯著，部分銀行僅提供6千餘元現金回贈，貸款利率與傳統按揭相比基本上沒有分別。而市面上僅有部分銀行提供綠色按揭計劃。

消委會向本港20間銀行查詢，發現僅有10間銀行有提供綠色按揭計劃，而這些計劃的貸款利率與傳統按揭相比基本上沒有分別。

而綠色按揭用作招徠的各種優惠，表面上琳瑯滿目，但消費者的實際獲益並不顯著，例如其中8間銀行專為綠色按揭計劃而設的現金回贈，最高僅由6,888元至1.2萬不等；另有1間銀行的綠色按揭現金回贈亦只有貸款金額的0.1%，實為微不足道。

調查中有提供綠色按揭計劃的10間銀行均為有給予客戶較傳統按揭計劃更加優惠的按揭利率，只推出形形式式的專屬優惠，包括現金回贈、購物禮券、飛行里數獎賞、保費折扣、信用卡免年費、升級理財戶口等。

而有提供綠色按揭10間銀行中，8間均有提供高息戶口（按揭存款掛鈎計劃），其中6間提供特惠利率的最高存款額為物業貸款的50%，當中1間規定最高存款額上限為$200萬；餘下2間銀行則在固定年期內，將特惠利率的最高存款額調升至60%，其後則調回至50%，但消委會表示，這些優惠條款並非綠色按揭專屬，當中7間的條款更與傳統按揭計劃下的條款相同。

消委會提醒置業人士，決定選擇哪種按揭計劃時，應著重比較按揭息率和整體利息支出，以及附帶的各項條款，不應只著重綠色按揭所帶來的短期額外優惠；同時又鼓勵業界推出更多與綠色建築相關的按揭產品，並提供更多實質優惠與誘因。

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記者：解青羽