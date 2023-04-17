【金像獎2023】Sammi封金像影后感激許志安扶持　鄭秀文感慨擺脫歌手形象不易

▲ 鄭秀文感謝丈夫的扶持。

「終於唔使陪跑，我衝線喇！」，於昨晚（4月16日）的「第四十一屆香港電影金像奬」頒獎禮上，首度奪得影后寶座的鄭秀文（Sammi）於台上興奮高呼，說得獎感言更一度淚崩！

慶功宴上，換上紅色露背裝示人的Sammi接受TOPick訪問，Sammi坦言仍未平伏心情，內心怦怦呯跳，更稱往後的演員路很漫長。

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擺脫歌手形象不容易

今次是Sammi第10度提名金像獎「最佳女主角」，昨晚終於封后，惟Sammi稱等待的並非「獎項」，她說：「正如我在台上所說，這麼多年來，我思考得最多並非如何奪獎，而是令自己的演出進步和蛻變，讓人相信我並非只是一個喜劇演員。」

她續說一早已被定型：「要打破觀眾對我固有的演出印象真的不易，而這幾年參演的電影和正劇開闢了一條路。」新秀出身的Sammi於1992年參與首部電影《飛虎精英之人間有情》正式踏足影壇，在1996年至2001年間參演多部電影，當中包括：《百分百感覺》、《孤男寡女》等。

Sammi坦言，由歌星轉型當演員真的不易，她說：「要等自己進步、蛻變，等別人願意相信我可以。其實歌星有一個既定的形象，要人望住你做戲但洗走歌星的形象，所花的努力真的要很多。唱了那麼多年歌，觀眾睇戲時很容易代入『Sammi』的形象。若果演員就沒有這種包袱，所以要花很多時間令人相信那個不是『Sammi』。如果將來有導演找我演出，是因為想有『Sammi』這種特質，那就用啦，不需要時就不用。」

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老公許志安默默支持

對於老公許志安未到場見證她獲獎，在台上Sammi亦未有多謝安仔，對此她解釋：「我會返屋企多謝他，他整晚都在看電視，由我開始揀衫、整裝，他都一直陪伴身邊為我打氣，剛剛也有Send Message給我，所以不用在台上多謝他。」

Sammi更甜蜜說：「他應該準備了我喜歡吃的宵夜，我要食薯片啊！」

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▲ 鄭秀文於《流水落花》有突破的演出。

感謝華仔幫忙

另外Sammi為支持新晉導演零片酬演出《流水落花》，戲內她飾演「天美姨姨」為寄養家庭媽媽，受訪時Sammi稱再次多謝《流水落花》導演賈勝楓：「一位新晉導演，希望大家可以記住他的名字。」

對於由好友劉德華頒發獎項，Sammi表示別具意義，在電影路途上華仔幫她一大把：「一開始跟他演戲令我在電影圈有一個很好的開始。再一次多謝他！」

至於跟劉青雲齊齊封帝后，Sammi說：「《我左眼見到鬼》這個組合一齊攞，其實可以再 一起拍下戲，他覺得我整個人好唔同，我都很期待跟青雲一齊拍戲。」

此外，Sammi今早於IG分享於頒獎禮後台的片段，只見她風騷非常，拍照時更來個「華麗轉身」，當中她更寫道：「非常感激你們見證Mi昨晚得獎，知道你們有些人甚至哭了。這個po, Mi不打算寫什麼了。只想純粹的感受當下的喜悅。Mi這條裙子，靚嗎？」

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記者：梁樂欣、陳淑霖

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