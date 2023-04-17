【香港小姐】廖慧儀比堅尼騷身材　Jessica回復「狂野空姐」本色誘惑上床【多圖】

▲ 廖慧儀回復「狂野空姐」本色騷水著。

現年26歲的廖慧儀（Jessica）於2020年參選《香港小姐競選》時，因火辣形象而獲封「狂野空姐」稱號，經常在社交平台分享做瑜伽靚相派福利，吸引5.8萬粉絲追隨。

最近她到了吉隆坡旅行，展開假日mode心情大靚，連拍多張水著照向網民大派冰淇淋消暑。

相片中廖慧儀穿上橙色比堅尼大騷腰部的紋身，一時跪下挨欄邊、一時躺在巨型梳化大擺甫士，盡騷fit爆身形。她更回復「狂野空姐」本色誘惑地留言，令人想入非非：

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【香港小姐】廖慧儀前度生前控訴孔德賢撬牆腳 Jessica曾諷Sam「玩跳樓」卻一語成讖

前度疑為情困輕生

廖慧儀於2020年參選港姐，雖然十強止步，但獲TVB賞識簽約為旗下藝人。她出道不久即捲入桃色風波，前男友Sam疑為情困墮樓身亡。

有指TVB藝人孔德賢介入感情成為第三者，Sam生前曾公審孔德賢：「Stop finding my gf please @danny_hung」，疑「警告」勿撬牆腳。

▲ 前男友Sam疑為情困輕生。（Instagram圖片）

當時廖慧儀曾發文向前度Sam反擊，指自己的帳戶多次被入侵，甚至被跟蹤、恐嚇、性騷擾以及「日日都玩跳樓」：

你要嘅解決方法我已經一早做咗，相已經DEL咗，唔該你唔好再騷我打搞（擾）我，我朋友同我屋企人，其實好多嘢已經可以報警處理，但諗下點解我被你騷擾咗一個月我都無咁做。點解？我一路被陌生人人身攻擊，我都無出聲，成件事如果你係受害者，呢個唔係你最想要同埋最好嘅結尾咩？

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靠瑜伽建立形象翻身

本獲TVB給予機會上位的廖慧儀，即被雪藏並消失於社交網達兩個月，其後重新出發成為瑜伽導師，在上環開設教室開班。

當以為立心離開娛樂圈轉行，去年獲TVB「解凍」轉攻J2台，為節目《港女野人》擔任主持。節目中廖慧儀大晒健康性感，挑戰野外求生、水上極限運動等。

節目播出後網民反應兩極，有人認為廖慧儀對之前的事情漠不關心，甚至直拍她冷血。亦有網民為她抱不平，認為人應該有重生的機會。

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