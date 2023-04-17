【金像獎2023】楊潤雄發文賀金像獎得獎者　將支援業界說好香港故事

▲ 楊潤雄發文賀金像獎得獎者。（Facebook 楊潤雄）

香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」昨晚（16日）於尖沙咀文化中心舉行。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（17日）在社交平台發文，恭賀所有得獎者和感謝所有電影從業人員不斷努力追求卓越，打造一部又一部廣受觀眾歡迎的電影，為香港電影業作出貢獻，同時以電影說好香港故事，展現香港獨特的文化魅力。

楊潤雄恭賀演員胡楓獲頒發「終身成就奬」，及恭賀兩位資深影評人羅卡及石琪獲頒發「專業精神奬」，表彰3位超過半世紀為香港電影壇作出重大貢獻，形容他們是「電影界後輩的學習典範」。

楊潤雄稱，近年香港電影及其工作者屢獲國際獎項，包括早前榮獲奧斯卡金像獎最佳女主角的演員楊紫瓊、榮獲威尼斯電影節終身成就金獅獎的演員梁朝偉等，取得國際電影業界的認同。政府將繼續與香港電影發展局為業界提供多方面的支援，一起推動香港電影業的持續發展。

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記者：黃穎津