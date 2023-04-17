【金像獎2023】最佳導演韋家輝點評《正義迴廊》　何爵天：盼更多年青導演得獎

▲ 最佳導演韋家輝感恩拿到這個獎有很大意義。(攝:陳家昌)

今屆香港電影金像獎昨晚圓滿結束，當中有編劇之神的韋家輝，以個人名義執導的《神探大戰》首奪最佳導演，實至名歸，韋家耀在得獎後接受專訪表示，認同此獎對他意義重大。

過去在電影跟杜琪峯常合導作品，韋家輝今次摘最佳導演，感恩道：「以前我的電影如《大隻佬》常講宿命，東方色彩較強，但近年我宗教信仰改變，成為基督徒，原來對整個創作觀和電影世界都會不同，現在會有更多廷伸想像，多了西方的角度。」現時得獎，他心裡亦是感謝上帝。

林峯跟青雲同樣出色

韋家輝不諱言劉青雲和鄭秀文今年同時得影帝影后，更令他雀躍，因二人都是他合作無間的演員，當中二人合演的《我左眼見到鬼》尤令影迷難忘。韋家輝透露：「我一直想跟他們再合作，曾經想個關於延續《左眼》故事，上次是由妻子角度看離世丈夫，下集則可以由丈夫角度去看這件事。」

▲ 韋家輝首奪最佳導演。(攝:越玲瓏)

頒獎台上，《神探大戰》編劇團隊分享拍攝經驗，特別感謝劉青雲忍耐「飛紙仔」創作，在現場收到十頁劇本都能即時配合，演出神采。

韋家輝笑言：「其實我拍戲一向如此，不過今次尤為嚴重，所以演員很重要，如林峯都很好，有場他和青雲在審訊室的戲，大部分對白都是他講，亦能臨時配合不同變化，始終是TVB出來，在電視台訓練過都可有此能力，當然我會因應演員的質地才去寫不同的戲，知道他們可以去到幾盡。」

表揚新一代編劇

韋家輝一向有自己的創作團隊，而近年亦有不少新世代電影人出現，韋家輝亦有留意這些後晉在電影上的熱情和爆炸力。「我以前入行時，只是講一些很簡單的編劇課程，上幾堂就要去做，那時代是靠不斷拍不斷寫地去學習；現在這一代很多是學院出身，有專業的導師教，他們接觸的理論，我以前也沒有學過，所以出來的作品都很紥實。」

像今年有份提名各項大獎的《正義迴廊》、《飯戲攻心》，韋家輝都指是上乘作品。「如《飯戲攻心》，只由一間屋幾場戲，幾個人物性格去建構整套戲，很不容易；而《正義迴廊》同樣是出色的戲，故事結構很複雜，可以看到團隊很有心，那不止是編劇，可能是一邊拍一邊再調動故事結構，無論劇本、導演、剪接已混為一體，才能達到這個水準。」因此韋家輝對港片的下一梯隊的前景是充滿信心。

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何爵天：最想演員可拿獎

至於在今屆金像獎獲多個提名的《正義迴廊》，最後獲最佳新導演及最佳剪接兩個獎項，導演何爵天受訪坦言：「當然希望演員能拿獎，我知道他們都會緊張，也明白大家都比較新，可以再接再勵，長路漫漫，一定可以再拍另一齣好電影。」對整個賽果，何爵天指：「如果可以有更多年青導演拿獎，會更加開心。」

自去年起，香港電影呈現另一股新浪潮力量，如何爵天一輩的導演亦十分團結，會互相支持彼此的作品，不存在競爭心態，他認同：「好像早幾日我們4位新導演便一同去為《燈火闌珊》和《白日青春》聯合謝票，希望凝聚出一股力量，令觀眾支持香港電影。」

▲ (攝:陳慧安)

雖然近日好些港片票房不及去年般凌勵，何爵天卻很樂觀。「可能社會環境最近又不同，自通關之後，市民都愛外遊，會令票房有影響，但最近也在慢慢回升，如《死屍死時四十四》都開始有後勁。」

而他現時亦把《正義迴廊》的迴響放下，專心籌備新戲，透露可能會是運動題材作品，並期望能一年有一齣新戲。

記者:陳家昌