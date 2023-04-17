【變種病毒】新冠變種Arcturus襲港　29個國家及地區出現病例

Omicron變種病毒Arcturus（XBB.1.16）近日在印度出現爆發，確診人數急速上升。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日接受電台訪問表示，Arcturus已在29個國家和地區出現病例，本港亦有數個檢測樣本驗出Arcturus，但他表示毋須擔心，並指新冠口服藥對病毒仍然有效。

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印度近日爆發新冠病毒Omicron新的亞變種Arcturus感染，確診人數急升，Arcturus蔓延多個國家及地區，根據《華盛頓郵報》引述世衛，目前已有29個國家及地區出現病例。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（17日）接受電台訪問表示，Arcturus是XBB.1.16病毒，本港亦有數個檢測樣本驗出Arcturus，但許樹昌認為毋須擔心。他指出，雖然病毒傳播性較高，亦相對較多兒童患者出現結膜發炎的症狀，不過病毒的嚴重性未有增加，出現病例的地方亦未見死亡及重症個案有上升趨勢。

許樹昌又表示，目前新冠口服藥對Arcturus仍然有效。另外，接種新冠疫苗所引起的T細胞反應亦能夠幫助接種者應對病毒。被問及市民是否需要戴口罩，許樹昌就指，本港有不少市民在解除口罩令後仍佩戴口罩，認為即使出現個案急升的情況，市民亦會有戴口罩的自覺。

根據《獨立報》報道，感染Arcturus的主要症狀包括高燒、咳嗽，以及結膜炎，且病毒傳播性高，印度17日錄得11,109宗感染個案，累計感染個案亦已超過6萬宗。

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責任編輯：羅嘉欣