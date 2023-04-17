【防守身家】摩洛哥球星離婚奇招守住6億身家　演員妻入稟驚悉前夫名下無資產

▲ 夏基美離婚奇招守住6億身家。

如何防守離婚後被分身家？巴黎聖日耳門的摩洛哥球星夏基美（Achraf Hakimi）就做了一場完美示範。他早前被控強姦後，其演員妻子公布與他離婚，並傳入稟希望分得夏基美一半身家，沒想到月薪逾100萬歐元（約860萬港元）的前夫，名下根本沒有資產。

現年24歲的夏基美在2022年世界盃大放異彩，成為廣為人知的著名球星，他代表祖國摩洛哥國家隊，在分組賽最後一場2比0擊敗比利時，歷史性打入十六強，完場時衝向觀眾席與媽媽擁吻。

夏基美在今年2月25日被控性侵一名24歲女子，據報夏基美跟孩子度假時，把一名在IG結識的女子邀請到自己家中，該女子翌日就指控他性侵，夏基美否認指控，目前警方仍在調查事件。

夏基美與大他12歲的演員太太Hiba Abouk在2018年相識，兩年後結婚，育有兩名兒子，不過兩人卻在近月分居。Abouk帶孩子搬離住所，並在上月向法庭申請離婚。Abouk發表聲明指，兩人早於性侵事件前已決定結束關係，但沒有解釋原因。對於前夫涉案，Abouk表示「一直及將永遠站在受害者一邊」，並相信司法部門的良好工作。

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目前效力法甲巴黎聖日耳門的夏基美，月薪逾100萬歐元（約860萬港元），薪金在非洲足球員中排第6。申請離婚後，Abouk入稟要求分得夏基米估計有7,000萬歐元（約6億港元）的一半身家，才驚悉夏基美由踢職業足球開始，就把自己所有資產都記在母親穆赫名下，穆赫更是夏基美薪水受益人，令Abouk難以如願分身家。網民紛紛笑言，夏基美將身家交給母親管理，是「年度最佳防守」。

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責任編輯︰王明芳