【樂極生悲】新郎接新娘被親友為難1個小時 外母嬲到心臟病發暈倒

結婚本來是喜事，不過內地有不少「婚鬧」習俗，如果玩新郎玩到沒節制，分分鐘會樂極生悲！河北唐山近日有一名新郎到女家接新娘，卻因為新娘的親友太興奮，不停在現場鬧哄哄，連新郎派完利是都沒完沒了，新郎等了1小時仍未入到屋迎娶新娘，岳母見狀十分生氣，竟然嬲到心臟病發作，暈倒在地上，眾人才收手，認真誇張。

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根據內地傳媒報道，唐山一名新郎4月9日到新娘家接新娘，大批親友擁擠在女家門口「婚鬧」，不斷向新郎索取利是，新郎所有利是派光都不肯讓他入屋，眾人在門外擾攘超過 1 小時，岳母見狀氣上心頭，更嬲到當場心臟病發昏倒，最終親友搶救，吃了兩顆速效定心丸，才恢復意識穩定下來。

▲ 經親友搶救，岳母吃了兩顆速效定心丸，才恢復意識穩定下來。

事件在微博成為熱話，網友紛紛留言︰「婚鬧這種陋習怎麼還沒廢除」、「真的是丟人現眼，無聊當有趣」、「還好沒有喜事變喪事」、「怎麼又是唐山，奇葩事天天有」、「紅包都給玩了，耗一個小時就不是婚俗了，是來搶錢的「惡俗」」、「堵門意思意思熱鬧下就好了, 過了度就不好了。」

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