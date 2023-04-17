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【奪命事故】雜技女演員失手高空墜地亡　觀眾目擊全程驚嚇尖叫恐怖畫面曝光

健康 12:45 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

雜技女演員失手高空墜地亡。

安徽上周六（15日）晚發生一宗恐怖奪命事故，一名雜技女演員在演出期間失手，從高空突然墜落到舞台上，全場觀眾目擊事發經過，發出陣陣驚呼聲。女演員送院搶救後不治身亡，相關部門正調查事故。

最新影片：

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【童學園】中學時期栽進花式跳繩　世界冠軍實現少年夢創校普及化運動

綜合內地傳媒報道，事發於4月15日晚上近9時，安徽宿州市蒿溝鎮尹樓村正舉行一場大型戶外演出，網上流傳影片顯示，2名男女演員抓住吊環，被起重機吊到空中，在表演雜技期間，女演員懷疑失手，突然從高空墜落到舞台上，現場觀眾發出陣陣驚呼聲。女演員隨後被緊急送往醫院搶救，可惜傷勢過重不治身亡。

雜技女演員墜地畫面曝光：

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蒿溝鎮人民政府工作人員表示，根據影片所見，演員似乎沒有繫安全繩，現場亦沒有其他安全措施。工作人員指出，演出由當地一個農場請來的演藝公司負責，演出前已向官方報備，原定表演2天，現時已被叫停。

涉事公司負責人回應傳媒時稱，事件是意外，2名演員為夫妻，事發前在鬧脾氣，男方在演出前曾囑咐女方扣安全扣。不過，男演員日前否認表演前鬧脾氣，稱「那是不可能的，兩口子怎麼能隨隨便便吵架」。

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責任編輯：羅嘉欣

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