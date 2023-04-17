【功課壓力】小四生地鐵門口跪地做功課　親揭背後原因︰回家要練琴練字

▲ 一名內地小四生在地鐵車廂內又坐又跪做功課，有女乘客見狀上前問候，得知其背後心酸原因。

小學生是繁忙兒童，每天要上課、做功課、溫習、上興趣班等，比大人還要辛勞！近日內地社交平台瘋傳多張相片，見到一名小學男生在地鐵車廂內又坐又跪做功課，有女乘客見狀上前了解，男童道出了背後的心酸原因，故他現在要抓緊時間做功課，令女乘客不禁慨嘆，「孩子受得了嗎？」

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該名內地女乘客在「小紅書」附上照片以標題「孩子，你一定很累吧…」發文道，她在地鐵上見到一名小學四年級男生在車廂門口附近跪地做功課，從相片中可見，仍身穿學校運動服的男童又跪又坐默默做，書包、作業和筆都放在地上，狀甚辛苦。

▲ 男童坐在地鐵車廂地上，仍寫得一手好字。（小紅書圖片）

她擔心乘客出入會造成危險，於是上前提點他︰「趴在門口不安全，會被上下車的乘客踩到。」她又問男童要當刻做功課的原因，男童透露了心酸原因︰

他說回家還要練琴、練字、畫畫，媽媽要求晚上9時30分要上床睡覺，所以現在要抓緊時間。

網民讚男童不抱怨

女乘客聞言不禁慨嘆：「想問家長們都這麼倦，孩子受得了嗎？」帖文引起網民熱議，紛紛表示看得令人心疼、「不抱怨的孩子，性格應該很好」，亦有不少網民讚他自律、寫字好看。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳