【消費券優惠】八達通於逾70個指定港鐵站及輕鐵客務中心增派服務大使 商戶優惠加碼 送10萬張電子現金券

第一階段消費券已於昨日正式發放，一直全力支持政府推行消費券的八達通卡有限公司（八達通），今年除提供1億元的商戶優惠及「好賞嘟」（Easy Earn）獎賞外，更會加碼送出共10萬張，總值100萬元的港鐵車站指定商店電子現金券給用戶盡情消費，只要透過手機App就可以輕輕鬆鬆攞盡著數。

用App盡享商戶優惠 拎埋$10商店消費券

今次是香港全面復常後首次發放消費券，八達通特別推出不同消費優惠，除繼續推出「好賞嘟」獎賞外，還會聯同各商戶透過八達通App送出總值超過1億元購物優惠。此外，4月18及4月25連續兩個星期二會推出限定快閃優惠，由上午10時起送出10萬張10元商店電子現金券，只要透過八達通App就可以領取，先到先得，送完即止。只要拎住電子現金券到全線港鐵車站指定商店當現金用。八達通亦會為用戶提供網上購物平台、餐飲、美妝、衣飾、運動用品、商場等各種不同消費優惠，讓用戶可以食得開心，買得盡興，「嘟」得多，賺得多。

逾70個指定港鐵站及輕鐵客務中心加派八達通服務大使

八達通用戶由即日起可透過八達通App、指定零售店、交通補貼領取站以及八達通服務站等拍卡領取第一期消費券，更可以同時領取公共交通費用補貼。提提各位，如果在領取時八達通卡金額超過3000元儲值限額，可因應其八達通的儲值額分開多次領取，直至領取完所有公共交通津貼和消費券總額為止。為協助用戶可以更方便快捷領取消費券，八達通已經在超過70個指定港鐵站和4個指定輕鐵客務中心增派八達通大使，協助用戶輕輕鬆鬆領取消費券。

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(特約)

