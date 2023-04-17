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【金像獎2023】影后Sammi紅地氈穿Valentino　鄭秀文領獎戰衣H&M X MUGLER 5月開賣

休閒消費 13:33 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

第41屆香港電影金像獎昨晚圓滿結束，今年一眾香港影壇新知舊雨濟濟一堂盛裝出席，焦點自然落在榮獲奧斯卡影后楊紫瓊亦來港出席做頒獎嘉賓，和曾獲10次最佳女主角提名、喺佢口中「遙不可及，有陣時係一步之遙」的鄭秀文，兩位新鮮出爐影后分別示範女星出席隆重場合應有的風範和氣場，其中Sammi更在紅地氈和頒獎禮換上兩套戰衣。

鄭秀文選了有「紅地氈專家」之稱的法國品牌Valentino的黑色晚裝，而頒獎禮開始後她即換上另一套，而在首奪女主角在後台接受訪問（而她亦在其社交平台IG透露）表這套是出自H&M。

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不過，這套晚裝可謂大有來頭，它是H&M每年的年度聯乘系項目，今年跟法國時裝MUGLER（設計師Thierry Mugler去年逝世，現由來自美國的Casey Cadwallader做創作總監）合作，3月尾才發布Lookbook， 5 月 11 日才作全球開賣，鄭秀文是足足早一個月穿上從未見街的新作，足見其潮流地位呢！

記者：黃鑑江

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