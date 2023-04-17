【金像獎2023】劉青雲做「神探」三度封影帝　感謝郭藹明願當背後女人一世陪伴【有片】

香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」在昨晚（4月16日）圓滿結束，劉青雲憑《神探大戰》出色表現，勇奪金像影帝！

今次亦是青雲先後憑《我要成名》、《竊聽風雲3》三度奪得影帝，恭喜恭喜！

青雲在台上感謝《神探大戰》團隊及太太郭藹明用了超乎一般人類能夠忍受的能力與他工作，每一日接受一次核爆。

他又勉勵大家不要輕易放棄：「如果大家真係有夢想，而肯努力嘅話，而且夠長命，你嘅夢想會有一日會好奇怪地又帶點遺憾咁實現。」

【金像獎2023】劉青雲第3度封金像影帝 台上感言：掌聲又好噓聲又好總好過冇聲

最新影片推介：江美儀專訪

大讚鎮宇是好演員

談到頒發獎項的吳鎮宇，表示自己也曾6次提名影帝，卻統統都擦身而過，又笑言電影界經常被指出現「青黃不接」的情況，全因為有劉「青」雲與「黃」秋生不停接拍電影，令全場笑爆嘴。

事後青雲接受訪問時，對於鎮宇的「青黃不接」之論，他指對方是一個非常幽默的人，絕對值得奪得此獎項：「佢係我哋最早攞金馬獎嘅一個，佢出色在可以攞呢樣嘢嚟講笑，同佢合作過好多部戲，佢絕對值得攞，佢係好演員。」

▲ 青雲大讚鎮宇係好演員。（陳慧安攝）

香港電影有希望 為鄭秀文封后感高興

問到他會如何慶祝再奪影帝，青雲說：「我冇打算慶祝，之後要拍翁子光嘅新戲，仲有少少心神恍惚應該係因為仲要開工。」

他表示能出席金像獎很開心，覺得香港電影有希望：「其實好開心，見到咁多新導演、新演員，係一件好開心嘅事。相信新嘅時代開始，我覺得香港電影係好有希望。」

至於曾與鄭秀文合作過《我左眼見到鬼》，今次對方終於封后，青雲指很開心能看見Sammi奪獎：「見到佢可以尋求演出上嘅突破，做到呢個成績，真係好戥佢開心，我相信佢以後嘅演戲會更加好，香港又多咗個岀色嘅女演員。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

感激太太成背後女人

不過今次太太郭藹明未有陪伴出席，青雲未感可惜，更指對方一直陪伴他。

除了在事業成績備受肯定外，青雲在家庭方面同樣是圈中出名的「愛妻號」，他與郭藹明結婚25年來恩愛如昔，又經常公開稱讚Amy持家有道、溫柔體貼。

2015年青雲憑《竊聽風雲3》再度成為金像獎影帝，在台上發表的「太空船」論大冧太太，感激對方成為其背後女人，成為網上熱話，更令不少網民指聽到眼濕濕。

當時他說：「每次當我揸住太空船，飛到宇宙唔知邊度，你總有辦法令我安全返回地球。」

▲ 在台上發表的「太空船」論大冧太太。

愛妻金句

兩人婚後早有共識不會生小朋友，想好好珍惜對方，過一般人的生活，一齊行街市，Amy又陪伴老公出席不同活動，相當甜蜜。青雲認為，只要老婆在身邊，就是他最開心、最減壓的時刻，揚言二人是彼此最好的朋友。

而青雲過去曾說過不少愛妻金句，像是「我很慶幸命運讓我遇到郭藹明，讓我們一路走來可以互相依靠對方」、「老婆是我的藥」、「遇到她，都是我先道歉，不會為了面子鬥氣」。

青雲和Amy這對圈中模範夫妻，兩人於1992年拍攝TVB劇集《大時代》相識，之後因為周慧敏演唱會任嘉賓後拍拖。二人在1998年共結連理。



▼ 點擊圖片放大 +7 +6

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R