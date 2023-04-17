【過量飲酒】男子加班後飲酒醉因1事致長時間窒息　心臟驟停搶救13天險喪命

▲ 男子加班後飲一杯放鬆，酒醉因1事致長時間窒息，心臟驟停搶救13天險喪命。

小酌一杯可放鬆心情，但要謹記切勿過量飲酒。内地一名男子經高强度加班後，與舊同學聚會飲酒，結果發現該名男子醉倒在桌上並失去意識，遂立即將他送往醫院搶救，途中男子突然嘔吐，更出現心臟驟停等情況。

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綜合内地媒體報道，上海一名程姓男子在連續高强度的加班後，與舊時同學聚會放鬆，衆人吃吃喝喝直至深夜，結果同學發現程先生醉倒臥在桌上呼之不應，失去意識，隨即召救護車將其送往醫院。在前往醫院途中，程先生突然嘔吐，隨即失去呼吸心跳，醫務人員立即為其實施連續8分鐘的心肺復甦術，他才恢復了自主呼吸和心跳。

到達醫院後，醫生將4枚食物殘渣從程先生體内悉數取出，其中最大一塊長度近2cm，與人體氣管直徑相當。醫生因此推測，程先生沒有咬碎食物殘渣就是引起他窒息的原因。醫生表示，人體的心跳呼吸只要停止超過3分鐘，就有機會引起腦組織異常放電（癲癇），而程先生曾8分鐘無心跳呼吸，隨後亦出現癲癇，甚至意識、語言出現障礙等情況。

最後醫院為盡量保護腦組織，採用「冬眠療法」將程先生的體溫降至正常值以下，以減少腦細胞對氧與能量的消耗，從而度過危機。經過13天的搶救後，程先生的病情已恢復穩定，成功轉院到一般醫院進行後續治療。

當地主診醫生表示，儘管程先生已無性命之虞，但因吸入嘔吐物導致的物理性、化學性和生物性損傷需要時間修復，大腦等重要臟器功能的恢復尚需時日，而且極有可能因此留下創傷後精神障礙綜合徵，甚至出現智力下降。王醫生提醒民衆，切勿貪戀杯中之物，一旦發生酒後嘔吐等情況更要慎重處理，盡早發現問題，及時就醫。

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責任編輯：羅嘉欣