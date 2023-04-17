【成人教科書】《聲夢2》黃洛妍自知外表唔靚　Janees內在美魅力令小朋友著迷

由洪永城（Tony）主持的TVB綜藝節目《成人教科書》，透過Tony與23名小朋友相處，帶領觀眾就4大對立主題尋找「沒有標準答案」的答案，看似老生常談但伸延性卻超乎想像。

本周《成人教科書》探討主題為「美醜」，參與小朋友共有7位：洪焯霖、洪司瑄、呂睿晞、梁濼生、何朗晴、陳日曦及陳澤峰，並透過挑選生果、人像攝影、估植物平貴、自我外表評分、髮型大改造，及藝術畫繪畫6大任務，探索小朋友如何透過各項不同任務，對「美醜」的認識及概念。

【聲夢傳奇2】黃洛妍為成小提琴家犧牲整個童年 Janees從沒後悔：得到很多收穫

▼ 點擊圖片放大 ▲ 今集《成人教科書》嘉賓：李爾晨（Kyle）。 ▲ 今集《成人教科書》嘉賓：陳星妤（Yvette）。 +2

本周《成人教科書》的特別環節名為「Added Value」，邀請4名藝人李爾晨（Kyle）、陳星妤（Yvette）、黃洛妍（Janees）及劉展霆（Eden）與小朋友進行互動。

有別於傳統的「靚」

當中Janees與Eden均認為自己與「傳統的靚」有一段距離，Eden說：「一個人個樣可能好靚，但佢做啲嘢唔係咁好的話，我就會覺得佢醜。」自知外表不是傳統所認爲的美，指男性傳統美是較高大，健碩和大眼睛。

Janees亦指深知自己不「靚」：「美醜對於我嚟講唔係典型嘅靚與唔靚，係一種感覺。我覺得自己外表上未必係靚，因為傳統嘅靚係要眼大、鼻高同嘴細，亞洲區仲特別要好瘦添。」坦言自覺沒有一樣符合，由細到大也沒有覺得自己不美，指找到自己心中的美。

談到最喜歡的五官部分，Janees竟表示是小時候最不喜歡的眼睛及嘴巴：「去到一個年紀我就覺得，唔係吖，佢哋幾特別吖！」足證心態決定一切。

▲ Janees拉奏小提琴。

唔靚都可以有魅力

雖然自覺外表不「靚」，但Janees全程舉手投足均散發自信及優雅氣質，自9歲開始學習拉小提琴的她，曾連續8年在香港校際音樂節比賽中奪得冠軍，並以15歲之齡考入薩爾斯堡莫扎特音樂大學，又在維也納普萊納音樂學院修畢小提琴演奏學士學位。

去年，她更在《聲夢傳奇2》榮獲亞軍殊榮。有信心以音樂敲響與小朋友友誼之鐘的Janees，一拉起琴弓便技驚四座，4位小朋友掌聲連連，更封她為「100分完美姐姐」：「我覺得佢唔係好靚，但佢用音樂打動我，令我覺得佢更加有魅力同更加靚」。

▲ 何朗晴對自己P圖後的反應。

老貓燒鬚「Ｐ圖不如真人」

本周參與錄影的小朋友其性格都各有特色。朗晴坦言自5年級開始已有美醜觀念，笑言自拍照必須經過修圖才能公開。可惜修圖經驗多年的她，卻被指「P圖不如真人」。

尚未開始進行任務前，朗晴對「美醜」的看法是：「我覺得生得靚係有著數，好似你嗌碟油雞飯，生得靚人哋都可能會畀隻雞脾你。」

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不過在參與了3集節目錄影後，她對於美醜有不同的看法，感嘆：「原來我比想像中更加貪靚！雖然我知道靚嘅嘢好快會變得唔靚，但我覺得最緊要係靚咗先吖嘛。」

至於濼生，則向主持Tony大派高帽：「我真係好鍾意Tony Sir，因為佢好聰明。我覺得靚唔係等於鍾意，因為我鍾意我媽咪，但係佢都唔係幾靚。」

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