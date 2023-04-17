【台灣旅遊】台灣消費券5月1日起領取　5,000台幣食買玩推介3個新景點

▲ 高雄輕軌段其中一段就像宮崎駿電影《龍貓》中的龍貓隧道，成為台灣人及遊客的打卡熱點。（網上圖片）

日韓台一向是港人旅遊熱門地，想近近地輕鬆出埠玩的話，台灣更是當中首選！幾年之間，台灣已經有不少新落成的景點，以下推介幾個適合一家大細、情侶、三五好友的全新景點。

1. 高雄 - 龍貓隧道

高雄輕軌段 C20 至 C24 之間，有一條長約 500 米的小葉欖仁隧道，5 個車站之間，讓乘客置身於綠色隧道之中。這個去年 10 月才出現的秘境景點，就像宮崎駿電影《龍貓》中的龍貓隧道，已在IG上爆紅。綠色草地加上高大圍繞着的小葉欖仁，令人一下錯覺不是坐在列車，而是置身龍貓巴士。春夏季節已至，綠意盎然的美景怎能錯過！

▲ PARK2草悟廣場是個融合戶外和小店的綜合型空間。（PARK2草悟廣場fb）

2. 台中 - PARK2 草悟廣場

PARK2草悟廣場是個融合戶外和小店的綜合型空間，去年初落成，以公園、店鋪、藝文生活為三大主軸打造的非典型公園，坐擁兩層樓共兩千坪的偌大空間，更集結了COFFEE AND JOHN、Draft Land等十多家特色品牌，以及來自日、韓等亞洲熱門餐廳。廣場融入綠植的景觀設計，更穿插了讓人坐或躺的休憩座位，大人小孩都可以愜意地享受，亦非常適合打卡！

▲ 廣場不時舉行不同主題的市集。（PARK2草悟廣場fb）

3. 台北 - 大稻埕碼頭貨櫃市集

位於台北的大稻埕區不算是非常新的景點，但近年漸成文青新興聖地，近一兩年更新開了「大稻埕碼頭貨櫃市集」，除有咖啡、藝文精品小攤檔進駐，更不定期舉行音樂會，想感受台北周末假日的悠閒氛圍的話，當然不能錯過。 大稻埕碼頭貨櫃市集不只有多種特色街頭美食，更有供應各式飲料的小檔，台式咖啡茶飲以外，亦有啤酒或雞尾酒等酒精飲品，最適合在晚上和三五知己邊看河景邊對飲！

▲ 大稻埕碼頭貨櫃市集坐擁優美河景，在河畔邊欣賞日落景致邊人啖街頭美食，人生一大樂事。（大稻埕碼頭貨櫃市集fb）

記者：王嵐