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【令人心酸】癌末母臨終潦草遺言兒子看不懂 網民助破解6字惹人鼻酸

親子 13:40 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

癌末母臨終前用盡全力寫潦草遺言，可惜兒子睇唔明，惟有上網求助。

短短6個字的遺言，背後隱藏什麼呢？一名台男日前上網發帖求助，稱媽媽在去年12月被診斷出癌症末期，近日在醫院病逝，臨終前曾用盡力氣寫下6個字，但礙於字跡潦草，遺言中僅能清楚辨識「幾時」這2字，其餘也讓家人看不懂，所以上網尋求網民幫忙，希望能拆解出「母親的遺言」，對此，網民紛紛幫忙推斷，內容惹人鼻酸。

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該名台男前日(4月15日)，在facebook群組的「爆廢公社」發帖，表示去年12月發現媽媽癌症末期，至今短短3個多月，最終在4月7日往生⋯而媽媽臨終前在醫院盡了最後體力，寫下6字潦莘遺言，但台男看不懂中間的字跟第一排字，於是公開6字遺言，希望網民能幫忙拆解。

貼文一出，大批網民幫忙分析，不少網民解讀是「幾時坐車回家」、「幾時可以回家」，「好像是幾時叫車回家」，也有網民指樓主的媽媽知道自己快圓滿了想要回家，「我阿嬤彌留前也寫過差不多這樣的字體！節哀順便」、「也許想回家，不想在醫院了，想當初我父親因病，也是一直住院，曾告訴我們什麼時候可以回家，好想家喔！」，另有一位熱心網民按照筆跡勾劃，推斷正確內容應該是「幾時能回家呢？」讓眾人心有戚戚焉，讓人心酸。

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責任編輯︰王明芳

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