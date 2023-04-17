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熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【消費優惠】鮮芋仙現金券快閃優惠　購50張現金券回贈400元

社會 12:51 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

鮮芋仙自昨日起推出10日現時快閃優惠。（Facebook圖片）

鮮芋仙自昨日（16日）起推出10日現時快閃優惠，在本月25日前，凡購買鮮芋仙50元現金券，每滿10張送1張50元現金券，多買多送。活動截止至本月25日。

鮮芋仙Facebook平台帖文顯示，顧客凡購買10張價值50元現金券，將會獲得1張50元現金券作為回贈，而購買50張現金券，將送8張50元現金券，100張現金券將送20張現金券，以此類推。現金券數量有限，售完為止。在4月16日至25日期間購買的現金券使用期效為兩年，全線門店適用。顧客可從指定分店或聯絡官方粉絲專頁購買。

現金券購買條款及細則：

  • 現金券可於全線門市堂食及外賣自取使用，不適用於外送平台服務
  • 現金券有效期為購買日起計2年
  • 此優惠不可與其他優惠同時使用
  • 如有任何爭議，鮮芋仙香港擁有最終決定權

可購買現金券門市：
- 銅鑼灣登龍街18號VPoint地下一號舖
- 荃灣楊屋道1號荃新天地1期地下G46號舖
- 屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓Kiosk C
- 尖沙咀厚福街3號華博商業大廈地下2-3號舖
- 紅磡黃埔天地美食坊(第八期)地下1號舖
- 旺角砵蘭街244號MPM文華商場1樓B舖
- 新蒲崗太子道東638號Mikiki地下G03C號舖
- 天水圍天華路30號T Town South地下SG11號舖
- 元朗青山公路249-251號元朗廣場地下032號舖
- 粉嶺新運路33號粉嶺中心地下167-168號舖

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責任編輯：解青羽

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