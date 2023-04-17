【姊妹學校】中華基督教會香港區小學校長會出訪佛山 兩地姊妹學校結締簽約促文化交流

三年疫情，中、港兩地姊妹校學生缺乏交流活動，中華基督教會香港區小學校長會4月10日一行33人，由香港中聯辦教育科技部朱琦科長擔任顧問，出訪佛山，與當地學校進行締結簽約儀式。當日結締儀式假佛山市禪城區瀾石小學進行，中華基督教會香港區會由總幹事王家輝牧師及學務總監陳俊傑先生率領校監、校董及校長出席儀式。廣東省教育廳港澳台事務辦公室王靜嫻副主任及佛山市教育局胡定南副局長帶領五區（禪城區、南海區、順德區、三水區及高明區）的副局長及十多位小學校長出席。

簽約儀式後，中華基督教會協和小學（長沙灣）蔡世鴻校長及佛山市第廿五小學葉明華校長更互相分享經驗。除憶述自2015年兩地學生交流活動及聯校活動外，亦就是次締結後作期望，希望往後活動更多元化，發揮兩地學校的優勢互補，讓學生能透過交流加深理解兩地文化、社會氛圍，拓濶眼界，加深兩地學生的情誼。

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當天下午，佛山市教育局隨即安排訪校活動，香港的校監、校董及校長分成八隊，前往其中八所剛簽訂的姊妹學校進行參觀交流。兩地的學校領導互相分享兩地教育趨勢、校園文化、課程特色，探討彼此的異同，互相學習，更有姊妹學校已經就來年的教師專業交流和學生互訪擬定計劃。

▲ 學校進行締結簽約儀式後大合照。

▲ 香港中聯辦教育科技部朱琦科長擔任顧問，出訪佛山，與當地學校進行締結簽約儀式。

是次兩地姊妹學校結締簽約儀式為香港和佛山兩地小學的互動交流開展了踏實而美好的關係，期望兩地師生更多豐富的交流和合作，體驗大灣區的便捷。讓香港學生能加深認識中國歷史，尊重、珍視和傳承中華文化，培養對國家、民族及國民身份的認同。

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