【金像獎2023】楊詩敏大熱倒灶失落最佳女配角　蝦頭雖敗猶榮贏得觀眾掌聲

▲ 「蝦頭」楊詩敏於第41屆香港電影金像獎頒獎典禮中大熱倒灶。

第41屆香港電影金像獎頒獎典禮於昨天（16日）假文化中心盛大舉行，各個獎項已全部頒發，當中備受觸目的「最佳女配角」由王菀之憑《飯戲攻心》奪得，憑《正義迴廊》入圍的「蝦頭」楊詩敏大熱倒灶，蝦頭雖敗猶榮贏得不少觀眾的好評。

蝦頭於慶功宴上大方恭喜對手王菀之獲獎，並表示會繼續努力去鑽研自己的演技。

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第一次參加金像獎

失落「最佳女配角」的蝦頭接受TOPick訪問謂：「其實真係冇失望，能夠參與實在太開心，反而係好湧動，行紅地毯嗰一刻係人生第一次參與香港影壇嘅盛事。我嘅Partner係林海峰先生，阿Jan一直好照顧我，因為我突然間好湧動，佢畀咗張紙巾我，我覺得今日所有發生嘅事情都好美麗。」

作為一名演員，蝦頭認為有機會參與已覺得很榮幸和很滿足。

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▲ （陳慧安 攝）

為對手奪獎而開心

她坦言宣布結果時是緊張的，「宣布唔係自己亦都覺得每一個攞都一定係實至名歸，如果唔係我，真係未係時候就未係時候。如果係我，因為每個都咁好，我諗我贏好運少少，Ivana攞嘅時候都係好開心。」

她認為能夠有機會以一個非喜劇的角色去提名「最佳女配角」已很興奮、很開心，且覺得是最好的禮物。

▲ （《正義迴廊》劇照）

蝦頭雖敗猶榮

「宣布嘅時候唔係蝦頭，因為真係唔係蝦頭。」

蝦頭最終未能於今屆金像獎贏得獎項，但她卻贏得大家的掌聲，「𠵱家講都好湧動，我好開心好多朋友Send Message畀我，叫我『點都好，繼續加油』、『鍾意你』、『你係我心目中嘅最佳女配角』，好多人都繼續鼓勵我，我覺得呢樣嘢實在太寶貴，佢哋話我得已經好重要，同埋戥我唔抵。」

她愈說激動且不禁落淚，「人生可以經歷一件咁嘅事，我諗冇，都係得一次，好感恩可以有今日嘅經歷，第日做任何戲我都可以有好多唔同嘅聯想，我嘅演技又進一步，導演們快啲搵我演唔同嘅角色，我咩角色都做。」

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努力演活不同角色

蝦頭本來亦有為今次準備講稿，

做演員特別係我哋呢類演員，我真係配角嚟！我其實一直都係做緊配角，而我覺得我係好適合做呢個崗位。每個人都有佢獨特嘅條件去喺某啲崗位裏發揮得最漂亮。我覺得以我嘅條件，我喺配角嘅崗位係做得最好，我一直都係做女主角身邊最好嘅朋友，而我覺得自己做得好稱職，亦做得好好。所以繼續努力吧！我覺得任何形狀、類型嘅演員都可以做到好戲。如果所有人都係靚仔靚女就好悶啦，一定有唔同嘅人去演活唔同嘅角色，因為人就係有好多唔同類型嘅人，演員就係要演活唔同類型嘅人。我會喺呢方面更加畀心機去鑽研我嘅演技，無論喜劇或正劇也好，我覺得喺呢個階段內我已經做到我最好。

她續說：「如果今年有一個最佳進步獎，我諗我會攞到嘅！」

她很清楚自己的位置，「好多謝鍾意或唔鍾意我喺《正義迴廊》演出嘅觀眾，只要你哋去睇一啲好嘅作品，繼續支持香港嘅電影，買飛入場睇，呢樣嘢係絕對值得我哋作為演員繼續付出咁多嘅動力。如果我哋好努力咁做，而觀眾係唔買飛睇，冇作用嘅。所以要靠觀眾去支持香港電影或支持每一個Art Form，舞台劇都係。」

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坦承信心不足

問到想不想成為主角？

蝦頭覺得：「係咪主角係睇階段，其實你睇我做嘅角色信心好似好強勁，但只係角色嚟，楊詩敏未係覺得自己係咁好嘅人，我嘅信心係唔夠。暫時我做好咗配角呢個位，我都覺得係好好。一步一步嚟，我愈做愈對自己有信心嘅時候，希望可以做到一啲Leading Role，去講一啲大家有共鳴嘅故事，我相信我嘅感染力係絕對做到。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

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