【消費優惠】大家樂購$300電子現金券套裝回贈$300電子優惠券　活動於本月30日結束

▲ 大家樂推出電子現金券套裝，凡在本月30日前購買$300電子現金券套裝，將回贈$300大家樂電子優惠券。（大家樂官網提供）

大家樂推出電子現金券套裝，凡在本月30日前購買$300電子現金券套裝，將回贈$300大家樂電子優惠券，可於分店直接使用，無需兌換實體券。

大家樂官網顯示，顧客可購買價值300元的電子現金優惠券套裝($20 x 15張)，將會獲得$300大家樂電子優惠券，包括：

$10電子優惠券 (2張) - 於任何時段惠顧滿$20

送湯粉一碗(細)電子優惠券(5張) - 於早市惠顧滿$29

$5電子優惠券 (10張) - 於午市惠顧滿$50

$5電子優惠券 (10張) - 於午市/晚市惠顧任何焗類

送「精明加配」小食一款電子優惠券 (5張) - 於茶市惠顧滿$29

$10電子優惠券(5張) - 於晚市惠顧滿$60

$10電子優惠券 (5張) - 於上午11:00後惠顧外賣燒味斬料滿$50

顧客可直接由大家樂官網訂購。購買300元電子現金券套裝滿三套，額外送惠顧滿$20減$10電子優惠券 (5張)。每訂單可最多購買6套電子現金券。購買後可於eatCDC訂單追踪功能或大家樂手機App查閱電子券，並於分店收銀處及自助點餐機使用，不適用於大家樂App的手機點餐服務。

電子券推廣期至本月30日。$300大家樂電子現金券套裝($20x15張)有效期至2024年7月31日；大家樂$10電子優惠券及其他電子優惠券有效期至2024年7月31日。

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記者：解青羽