【救命要緊】航班上目擊空姐為乘客急救 乘客自稱有心理創傷索賠

▲ 空姐反問，救命要緊，還是送飯送咖啡重要？

一名外籍乘客在社交媒體上抱怨，航班上有一名女乘客死亡，她除了被迫承受目睹機組人員對那位女士進行心肺復甦術的心理創傷，更對空姐們只側重照顧那位女士，忽略了為其他乘客提供服務而感到不快，因而打算向航空公司索償。

你認為要求賠償是否合情合理？

先說心理上的創傷。我們無法想像或判斷乘客目擊空姐急救的情景，為乘客帶來甚麼心理陰影或恐懼情緒。即使錯不在空姐，但有些航空公司會為受影響的乘客提供合理安排，例如心理輔導、免費替乘客取消機位或更換乘坐其他航空公司航班。這是一個合情合理的賠償。

最新影片推介：

大部分乘搭飛機的人往往忽略最重要的一事：機艙服務員在機上的主要角色是處理突發事件，例如火警、劫機、醉酒鬧事、氣流意外或有人病倒等等，提供飛機餐飲食服務反而是次要。

將心比己，假如暈倒甚至失去呼吸的乘客是你或你的至愛家人、好友或愛侶，你會否認同機艙服務員必須放下手上任何工作，第一時間對病人施予全力搶救？

要讓病人得到最快的醫治，必須動員多位機艙服務員，大家分工合作，有的通知機長機艙發生緊急情況或需準備改航；有的去取AED（自動體外心臟去顫器）；有的要對病人施予心外壓；有的要作機艙廣播呼召醫護人員協助；有的去取急救藥箱；有的協助疏散聚集湊熱鬧人群……

某次，我們正在處理醫療緊急情況時，有乘客按鈴要求為他煮咖啡，空姐請他稍等，他反問我們是否真的需要四個人來處理救急？

救命要緊，還是送飯送咖啡重要？自私自利的人，別期待任何人會以禮相待。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m