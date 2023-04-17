【47人初選案】趙家賢稱沒有人提及投票形式達成共識 　亦沒有文件或口頭共識

▲ 趙家賢（左）稱沒有人提及投票形式達成共識 ，亦沒有文件或口頭共識。（資料圖片）

民主派初選案今（17日)續審。控方證人趙家賢續作供，趙供稱參與35+計劃時未有文件提及如何達至共識，並確認他於參與過程中，亦未有口頭規定如何達至共識，以及沒有聽聞任何人提及會以投票形式達至共識。

控方證人、時任民主動力召集人趙家賢續由代表林卓廷及黃碧雲的大律師沈士文盤問。趙確認並非所有參選者均參與協調會議，趙指在他的認知中，所有參選者均沒有透過WhatsApp 等方式共同溝通方式。

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趙續指，案發期間他並非民主黨中央委員，但就地區工作及黨內溝通有WhatsApp 群組。趙供稱，當時留意到黨內認為需要參與初選，以減少民主黨在官方正式選舉的正常鬥爭及「Chur票」。趙又指，大家亦同意民主黨參與初選，而未能出線的人士亦不會參加官方選舉。

沈問及，趙參與的35+計劃是否未有文件提及如何達至共識。趙指，在其認知及以民主動力來說，完全未有相關文件出現。趙又確認他在參與過程中，亦未有口頭規定如何達至共識，以及沒有聽聞任何人說過會以投票形式達至共識。

趙又指，在第2次新界東協調會議後曾與戴耀廷討論，戴就意向性投票的規則好像是很臨時性，並未有仔細商討。

沈又問及趙，在第2次會議上林卓廷是否由莊榮輝代表。趙供稱，按趙助手的會議筆記，當時由李永成代表民主黨。沈後向趙指出，李約於2018年底已離開民主黨，趙指完全沒有印象。

法官李運騰問及，能否排除當時未有其他人代表民主黨。趙同意及稱，如果李永成並非代表民主黨，上述會議亦必然有人代表民主黨，惟趙則不清楚是誰。

聆訊今午續。

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記者：梁錦麟