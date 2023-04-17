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【One Day約會實況】葉振弘闖情關約女神　193做軍師教Marco追女仔

娛樂 13:36 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Marco向「約會軍師」193取經

ViuTV全新節目《One Day約會實況》將於今晚（4月17日）首播，節目為一向被指缺乏戀愛經驗的P1X3L成員葉振弘（Marco），安排與15位不同類型的女神分別進行一日模擬約會。 
 
節目首集Marco與一位散發著「GFable」氣息的女神約會，二人的初次對談雖然隔著布幕，只能看到對方的剪影，女生的聲音也經過處理，但是完全無阻二人交流，Marco更表示女神說話的語氣很可愛，像是與「小精靈」溝通一樣，讓他有心動的感覺。

【緋聞男女】Marco與Sica翻唱《報復式浪漫》　P1X3L成員葉振弘讚何洛瑤合附擇偶條件

Marco與女神初次對談隔著布幕，只能看到對方的剪影

193當「約會軍師」

了解過女神的喜好後，Marco立刻向「約會軍師」郭嘉駿（193）取經，並請193協助他制定與女神的約會行程。

由於女神曾透露她喜歡吃辣，193建議二人去吃麻辣火鍋，更提示Marco要趁機展現自己暖男的一面：「為咗表示你夠細心，到時記得叫鴛鴦鍋，話就算佢覺得麻辣湯底太辣，都可以食吓另一邊唔辣嘅湯底。」Marco聞後即大嘆193高招。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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