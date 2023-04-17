【夫妻關係】丈夫拍拖曾出軌婚後捐腎相救　人妻掙扎︰是否選擇原諒他？

▲ 丈夫曾坦承出軌，但卻向妻子捐腎，令人妻掙扎是否應原諒對方。（《歎息橋》劇照）

夫妻任何一方不忠，都足以摧毀婚姻。一名台灣人妻近日在社交平台透露，丈夫在婚前曾經出軌舊愛，婚後她不幸患病，丈夫不捨她要「洗腎」（腎臟透析治療），義無反顧捐腎救她。她苦惱是否應因此，原諒丈夫過去的錯失。

該名人妻於網上討論區「Dcard」，以「老公交往初期劈腿但婚後捐腎救我」為題發文，表示丈夫婚後約半年，跟她坦承在拍拖第一個月，曾跟前女友發生性關係，因對她感到愧疚而跟前度斬纜，刪除並封鎖對方所有聯絡方式。人妻當時晴天霹靂︰

覺得自己的後半生都毀了，嫁給一個善於做表面功夫的渣男。

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夫妻關係降到冰點

人妻指自己沒有孩子，丈夫平日對她溫柔體貼，為她做了很多暖心的事。她稱因前男友出軌，變得很沒安全感，因此在與丈夫拍拖3個月後，開始查看他的手機，沒查到任何不良紀錄。他自己創業開店，返工放工時間正常，放工後都跟她在一起。

不過，丈夫坦承不忠，令她對他的信任完全破滅，並跟他提出離婚，但他不肯答應，夫妻關係降到冰點。婚後3年，人妻因病需要換腎，丈夫不捨她洗腎，毅然決然要捐腎給她，而且奇蹟地匹配成功，換腎至今已一年了。她詢問網民︰

是否會選擇全然去接受老公過去所做過的事，從今往後不再提起呢？

網民勸原諒丈夫

網民大多認為人妻應原諒丈夫，事發在拍拖一個月，他又主動承認了，加上他甘願捐腎救妻，顯示他對妻子的疼惜。有網民表示，「如果是我，看到他都願意捐腎了，我好像會真的原諒他」、「真心悔改，還願意為你犧牲奉獻」、「他本來可以把秘密帶到墳墓」、「要不徹底放下，要不就放棄吧」。

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責任編輯︰王明芳