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【着數優惠】ChargeSpot x DDED推出打工仔 「匆充道歉牌」 免費換領HKTVmall 及Häagen-Dazs $50現金券

休閒消費 13:48 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

疫情後復常，打工仔又重新返回工作崗位，有時遇上難相處的上司及同事，都幾痛苦！近日，由本地設計師 Albert Leung 創立的 DDED 與 ChargeSpot，推出100套限量版「匆充道歉牌」，包括︰「梳！電已滿!閃先」、「梳！電已冇！唞先」及「梳！俾你電暈！」(一套三款，送完即止) 可以說是打工仔強力表達訊息，讓打工仔得以對著職場上的上司及同儕「盡訴心中情」。

所有「匆充道歉牌」都以金屬製作，每塊牌上的 DDED 特色路程工人風格各異，以三種不同的姿態，非常誠懇地替你向對方致以最真誠的歉意:「不便之處 敬請原諒」，對方看到後自然會一秒下火怒氣全消。

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「匆充道歉牌」的牌面正下方有一條留白的空格，讓身心疲累的你填寫復工時間︰「預計幾時醒」、「預計幾時有電」及「預計幾時返」，達到道歉效果的同時，更可以增加同事之間的有效溝通。除了「匆充道歉牌」換領外，ChargeSpot 同期上架了多項優惠，包括 HKTVmall及Häagen-Dazs HK$50 現金券，只要完成任務儲夠積分即可免費換領，現金券數量有限，送完即止。此外，ChargeSpot 的用戶優惠專區亦有更多其他折扣優惠推出，立即下載 ChargeSpot 攞著數吧！

除了「匆充道歉牌」外，ChargeSpot 同期上架了多項優惠，包括 HKTVmall及H&auml;agen-Dazs HK$50 現金券。

將「匆充道歉牌」放在辦公室，增進你與上司及同事的良好溝通。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

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