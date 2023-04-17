【林宥嘉演唱會】Yoga壓力大患腸躁症　靠211飲食法練出一身肌肉

▲ 林宥嘉晒肌。

即將到港舉行《 idol 2023 世界巡迴演唱會 香港站》的林宥嘉，發行全新單曲《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》，為了完美呈現歌名傳達直白且堅定的愛之信念，林宥嘉突破過往形象，出道16年來首次赤裸上身、徒步赤腳拍MV。

他在荒野中推著代表負面與阻礙的石頭，頂著烈日與夜晚的低溫拍攝，體力幾乎耗盡，事後回想過程，他笑說：「很多細節都不太記得，但那天的確有超越平時的狀態，很像一場奇幻旅程。」

▲ 林宥嘉突破過往形象

原來過往林宥嘉因壓力過大罹患腸躁症，又檢查出器官嚴重發炎，身體健康亮紅燈；體重狂掉4、5公斤。

去年他透露醫師稱這個病「無法根治」，為免刺激腸胃，能吃的東西非常少，只能吃肉、小黃瓜、馬鈴薯、紅蘿蔔還有藍莓，讓他一度覺得是「與死亡最近的一次」，因此他控制飲食防止腹瀉，在太太丁文琪的照顧下，靠著飲食、健身重拾健康。

他不吝分享自己的健身菜單，其中211飲食法是將餐盒平分為4等份，其中2份、也就是一半的比例是蔬菜；1/4的比例為優質蛋白質，最後1/4是優質澱粉，再搭配規律的運動習慣，增強身體機能，期間更嘗試健美選手才會使用的充碳技巧，維持肌肉線條的狀態。

在拍攝當天，荒野中無法控制的石頭路面成為拍攝的一大難關，團隊拍攝需要小心翼翼才不會跌倒受傷。不過，林宥嘉全程健步如飛，讓團隊忍不住驚嘆他的體力和耐力。他笑說：「我今天健步如飛的原因是很想走到那個地方，開始健身開始做運動。」展現驚人的敬業力。