【死因研訊】裝修工通波仔後亡死因研訊　陪審團一致裁定死於自然

▲ 死者兒子呂耀鈞。（梁錦麟攝）

52歲裝修工因胸口痛前往法國醫院求診，醫生指其未有大礙，未有依其要求入院。裝修工即晚回家後抽搐及失去知覺，被送往伊利沙伯醫院進行「通波仔」手術，約兩周後因急性心肌梗塞死亡，死因庭早前展開聆訊，陪審團今（17日）退庭商議約1小時後，裁定死者死於自然，沒有就事件作出任何建議。

死者呂培常，終年52歲，生前任職裝修工。2019年12月17日凌晨因胸口痛前往法國醫院求診，其間疑因醫生稱無大礙後未有入院。死者當晚回家後出現抽搐，送院其間失去知覺，延至2020年1月3日不治，死於心肌梗塞。

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死因裁判官今引導陪審團時提供兩個裁決選項，包括死於自然及存疑裁決。死因裁判官指，若死者死亡原因屬於已存在的疾病屬死於自然，指死因庭並非尋找錯處的地方，即使醫生有疏忽亦不影響死因裁決，有否責任亦並非在此尋找答案。

陪審團退庭商議約1小時後，裁定死者死於自然，並就事件未有作出任何建議。

死因裁判官於裁決後對家屬指，希望聆訊所披露的事項可以協助家屬在其他地方或法庭尋找想要的答案，勸勉家屬不要難過，早日走出陰霾。

死者妻子於散庭後嚎哭，大叫「老公啊」、「點算啊…啊仔啊…」。有女親友則安慰死者妻子，稱「唔好彩」，並指責相關醫生，死者兒子於庭外對裁決未有回應。

▲ 死者妻子楊婉綠（左）散庭後一度豪哭。（梁錦麟攝）

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記者：梁錦麟