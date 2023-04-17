【內地援港】83名大灣區醫護今抵港　范鴻齡：會繼續擴充年底再有100人抵港

▲ 大灣區83名醫護今乘高鐵抵港。(曾耀輝攝)

參與醫院管理局「大灣區醫療人才交流計劃」一批廣東省醫護人員，於今日（17日）中午抵港。醫護人員統一穿著白色恤衫、以及黑色長褲，部分貼有藍色的貼紙，印有「新界東醫院聯網交流人員」的字樣。

醫管局主席范鴻齡表示，今日來港的包括來自廣東省的70名護士，亦有3位醫生到港。他指，醫委會早前批准多一位醫生到港，令大灣區醫生總數增至10人。至於中醫專家方面，已有2名中醫師抵港，其餘一名會於明日抵港，總數共有83位大灣區醫護人員。

范鴻齡表示，7個聯網會各自有10名大灣區護士交流，至於大灣區醫生則於九龍中、九龍西及新界西三個聯網。他指，來港醫護的規模並不小，是整個計劃的里程碑，是非常大的鼓舞，明天會有正式的歡迎儀式，醫務衞生局局長盧寵茂屆時會出席。

范鴻齡：來港醫護中英文均可以 對語文能力並不擔心

范鴻齡表示，大灣區護來港是接受培訓，除了臨床工作，亦會有課堂需要上。他指，這班護士有一定經驗，相信護士可以將積累的經驗與本地同事分享，「大家是互惠互利」。他指，來港的醫護是經過挑選，來港的醫護中英文均可以，廣東話亦無問題，對語文能力並不擔心。

范鴻齡指，感謝廣東省衞健委的支持，否則事情不會如此快成事。他表示，大灣區醫護有豐富的經驗，會有不少機會與本地醫護相處，互相進步。范鴻齡亦指，大灣區發展於香港而言有戰略性意義，醫管局會全力配合中央及特區政府的政策，進一步發展大灣區的融合，令兩地醫療系統都有益處。他亦指，醫管局未來會再擴充計劃，其中廣東省衞健委指，會於兩地內派300名大灣區護士抵港，其中年底會再有100人抵港。

廣東省衞健委代表楊波表示，首批專才來自廣東省各大醫院，無論是語言及技術均可以勝任在港工作。她表示，希望可以加深粵港兩地的醫護合作，包括項目合作、人才培養，共建專科聯盟，對促進灣區的高質量發展表期待。她亦指，去年來港抗疫的醫護，同心抗疫，與香港醫護增強了解及建立深厚友情，因為有這個良好的合作基礎，雙方都有意願深度的合作及交流。

▲ 大灣區83名醫護今乘高鐵抵港。(曾耀輝攝)

▲ (曾耀輝攝)

早前帶隊到英國「搶人才」 已發出約100份聘書20人已簽約

醫管局行政總裁高拔陞早前帶隊前往英國「搶人才」。他表示，已發出約100份有條件的聘書，至昨日為止有20位已簽約，醫管局會設專隊就逐個個案作跟進，相信交流計劃會有成績。他表示，6月會派隊對澳洲，亦會展開環球性的計劃，希望減輕員工的工作量。

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記者：陳展棋