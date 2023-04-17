【消費券2023】內地客瘋傳買八達通可拎消費券　小紅書攻略教拎「香港有禮」

▲ 大批旅客在柯士甸站排隊買八達通卡。（曾秋文攝）

新一期消費券4月16日已經發放，除香港人外，內地旅客亦關心能否來港「拎著數」。近日有內地網民教路，於「小紅書」領取消費券攻略帖文下，留言了解旅客或內地人能否領取，以至誤導網民可利用新買八達通「嘟卡」領取消費券。

今日（17日）中午大批旅客於港鐵柯士甸站客務中心購買八達通，TOPick記者前往車站了解情況，有旅客表示聽過「買八達通拎消費券攻略」。小紅書亦有大量帖文教人如何用盡香港有禮優惠。

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在高鐵西九龍站通往柯士甸站的票務處，聚集大批準備購買八達通的內地旅客。記者所見，不時排隊輪候購買八達通的人數多達40至50人，一般輪候約10分鐘便買到八達通。

大部份旅客買得八達通後，便經閘機前往乘搭港鐵，而在票務中心約50米外的八達通補貼及消費券拍卡機，暫未見有內地旅客前往使用。

內地旅客陳先生稱，聽聞過有謠傳稱，在港購買八達通後，可領取3,000元消費券的說法。但他相信也知道這消息不是真的，自己剛購買的八達通只用來在港乘搭交通工具罷了。

而來自深圳的陳先生認為，3,000元消費券是港人福利，若訪港旅客也能享用，想法簡直是荒謬。他多年沒來港，手持的八達通卡於2016年購買，現已失效，正在想辦法重啟。

誰有資格拎消費券？

2023年消費券計劃只有符合以下資格的人士可以領取：

香港永久性居民及新來港人士（可領取一共5,000消費券，分兩期發放）

透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士（可領取一共2,500消費券，分兩期發放）

網絡傳聞未必屬實，市民可留意港府發布的資訊。

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記者：馮芷婷、曾秋文