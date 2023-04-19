Ruinart x香港瑰麗酒店彤福軒 以匠心雕琢的味蕾藝術　感官式體驗藝術饗宴

仍然在回味香港年度盛會巴塞爾藝術展（Art Basel）所帶來的視覺衝擊餘韻？今年的參展作品當中，為數不少的藝術家着力展現出他們對生活的體驗及豐富的內在情感，其中大會全球贊助商Ruinart酒莊誠邀藝術家Eva Jospin合作，以巨型藝術裝置及雕塑呈現出森林和原野的自然原始風貌，與觀眾一同感受土地隨時間的歲月更迭。深受藝術家啟發的Ruinart更與香港瑰麗酒店彤福軒攜手呈獻「藝術饗宴」（Food for Art）體驗，期許將藝術與美食共冶一爐，與客人透過美酒佳餚細味一趟觸動感官的旅程。

▲ 作為巴塞爾藝術展指定香檳合作夥伴的Ruinart，與香港瑰麗酒店彤福軒攜手呈獻「藝術饗宴」（Food for Art）體驗。

大自然的體驗

巴塞爾藝術展全球贊助商Ruinart過去曾見證法國啟蒙時代和法國生活藝術的興 起，深信藝術具有啟迪思維和連繫時空的力量，因而促成與藝術家Eva Jospin合作《Carte Blanche》藝術項目，並於巴塞爾藝術展展出藝術家以瓦楞紙製成的藝術裝置《Promenades en Champagne》。作品透過結合植物和礦物地貌重現酒莊的歷史、文化和工藝傳統，從中探索大自然與匠心雕琢的藝術品之間的關係，呼應將大地賜予的葡萄果實變成香檳甘露的古老奧秘。Eva表示：「希望觀眾在雕塑中漫步時，感受到神秘白堊岩採石場和茂盛葡萄園的風土和活力，並穿越不同時空。」

▲ 藝術家Eva Jospin特地為3公升裝的Ruinart Blanc de Blancs香檳設計珍藏酒箱。

餐桌上的藝術

雙向的藝術互動油然而生，Ruinart從藝術家的作品深深獲得啟發，因而與香港瑰麗酒店彤福軒攜手呈獻「藝術饗宴」體驗，藉由藝術家的無限創意與大廚的匠人手藝，為喜愛藝術與美食的客人帶來一場融合香氣、味道及視覺元素的「餐桌藝術」。晚宴採用當地時令高級食材羊肚菌融入每一道菜式之中，展現出珍貴食材的柔滑豐腴口感，再搭配清爽馥郁的Ruinart香檳，並善用各種食物與素材以重現Ruinart酒莊獨特的風土、文化和特性，比如能釀造成香檳的葡萄和能蛻變成森林的瓦楞紙等。

▲ Ruinart Blanc de Blancs香檳由多達30種不同年份的精選霞多麗葡萄釀造，散發馥郁的柑橘香氣，口感清新而絲滑豐腴。

藝術家Eva Jospin亦受Ruinart邀請，特別為3公升裝的Ruinart Blanc de Blancs香檳設計珍藏酒箱。箱內以多層瓦楞紙雕刻出微型的白堊岩酒窖，保護香檳瓶之餘，亦象徵釀造香檳的發酵和製作過程。Ruinart Blanc de Blancs香檳由多達30種不同年份的精選霞多麗葡萄釀造，散發柑橘香氣，口感清新而絲滑豐腴，全球限量25瓶，香港則獲分配兩瓶，並於巴塞爾藝術展香港展會上發售，其中更附有藝術家簽名及編號，別具收藏和品味價值。隨着巴塞爾藝術展完美落幕，觀眾仍可參與「藝術饗宴」晚宴以感官體驗藝術氣息，由即日至4月23日於彤福軒私人包廂供應，歡迎致電彤福軒或通過香港瑰麗酒店網頁訂座。

▲ Ruinart Blanc de Blancs香檳，全球限量25瓶。

電話：3891 8732

網頁：www.rosewoodhotels.com

（特刊）