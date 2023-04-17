【未來周潤發】10歲最佳新演員林諾獲讚天才　熱愛香港讀平民校︰喺度搵到朋友

▲ 10歲小五生林諾奪金像獎最佳新演員，正就讀葵涌一間平民津貼學校。

現年10歲的林諾憑《白日青春》擊敗呂爵安（Edan）和柳應廷（Jer）奪得金像獎最佳新演員獎，是金像獎史上首位獲提名及得獎的南亞裔演員。林諾現居於葵涌，就讀區內津貼學校中華傳道會許大同學校五年級。在林諾早前獲得金馬獎提名時，校方已對林諾表達支持，並分享了一些林諾在學校的照片。

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林諾是今年最年輕「最佳新演員」的提名人，身為巴基斯坦人的他也是「香港電影金像奬」歷史上首位獲提名及得獎的南亞裔演員。林諾在台上興奮說：「多謝天父、金像獎與父母。」又感激父母不斷鼓勵他一定做得到，給予他信心。

他又感謝導演和黃秋生，經常教他怎樣演好角色，他表示拍戲真的很開心，希望大家能入場支持《白日青春》。之後他在得獎訪問中續稱，自己想吃Pizza去慶祝得獎，又承諾會繼續努力，才可以挑戰更多角色。

▲ 黃秋生讚林諾是「未來巴基斯坦的周潤發」。（陳慧安攝）

喜歡香港較簡單 識到朋友仔

林諾出生於巴基斯坦，約4至5歲時跟隨父親移民來香港，現時居於葵涌一帶。操流利廣東話的他大讚香港比祖家好：「香港好簡單，巴基斯坦冇咁樣嘅嘢，所以覺得香港好啲，喺呢度都搵到啲朋友。」他指若有人找他拍戲，會繼續拍戲，只要不影響學業就好。

《白日青春》導演劉國瑞和主演的黃秋生均盛讚林諾是一位天才演員，劉國瑞導演形容林諾聰敏好奇，自信甚至自負，「不害羞與成年人平起平坐的交流」，笑言他被劇組暱稱為「哈哥」。劉國瑞又形容他，即使聽不懂廣東話也會積極反問，讚揚他「肢體語言豐富、言行談吐也會舉一反三」，從他眼神和身體語言透現出傲骨。

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影帝黃秋生則讚揚林諾聰明、表現自然，「我們大人的表演是學技巧，但他們不用學。」黃秋生更笑指林諾是「未來巴基斯坦的周潤發」，看好他成為影壇明日之星，「到時候紅了，要他來照顧我一下。」

林諾憑《白日青春》獲提名台灣金馬獎最佳新演員，但失落獎項，黃秋生在奪得金馬奬影帝時特意帶同林諾上台一起領奬，讓他感受一下金馬奬典禮的氣氛。而上月他獲頒2022年度「香港電影導演會」年度大獎「最佳新演員奬」，今次金像獎再下一城。

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獲學校支持演戲

林諾所就讀中華傳道會許大同學校相當支持林諾演戲，在林諾獲提名金馬獎最佳新演員時，校方已在社交平台發文恭賀，並貼出林諾與校長王少超的合照，王校長更對林諾直豎拇指讚揚。

中華傳道會許大同學校於1971年創校，是位於葵青區65校網一所津貼學校，重視發展校本STEAMER課程、加強學科課程的電子學習元素，例如圖書繪本教學、喜閱寫意課程、情境教學、RWI拼音課程、校本英語平台及編程等，同時推動深度學習「跨學科課程統整」，培養6C技能，包括創意（Creativity）、品格教育（Character Education）、世界公民（Citizenship）、溝通能力（Communications）、明辦思維（Critical thinking）及協作能力（Collaboration）。

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責任編輯︰林綺玲