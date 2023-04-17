【Do姐去旅行】鄭裕玲公布旅遊節目嘉賓名單　邀5大男神魏浚笙林家謙等被讚「真識揀」

▲ 鄭裕玲邀5大男神拍攝旅遊節目。

鄭裕玲（Do姐）去年10月宣佈與無綫結束44年賓主關係，入行多年的鄭裕玲喜歡接受新挑戰，更愛跟年輕人合作交流。早前她宣佈將參與拍攝HOY TV旅遊節目，日前（4月16日）鄭裕玲就於IG公佈陪玩的5大男藝人。

Do姐在上載的片段裡表示將出發拍攝節目，當中她寫道：「終於有得飛啦，戥唔戥我高興呢？再高興D都仲有啊～～今次旅遊節目我邀請左⋯哈哈#一眾男星」。

▲ Do姐公佈一起拍旅遊節目的五位男藝人。（取自instagram）

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男藝人名單無得輸

片中Do姐公佈「陪玩名單」，她說：「有洪嘉豪、有林家謙、有細貓應智越、有Jeffrey魏浚笙，還有個Tyson Yoshi，開唔開心呢？」

至於拍攝地點，Do姐即未有透露：「去邊又唔講得畀你聽，你留意住我IG，久唔久就會見到！」而洪嘉豪和Jeffrey昨晚現身《香港金像獎頒獎禮》時，被問到跟Do姐拍攝旅遊節目一事，Jeffrey透露拍攝地點是日本，而洪嘉豪即跟Do姐去德國。

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網民大讚這個組合頗吸引，笑言是「群仔耀女王！」，亦有人讚Do姐「真識揀」。而林家謙留言稱期待跟Do姐拍節目，細貓應智越即回應：「Do姐❤️我準備好啦」，而Tyson Yoshi以一個飛機emoij作回應，某網民即溫馨提示他：「拍節目要忍住唔好講粗口」。另外網民表示好期待林家謙跟Do姐合作，笑稱：「兩個處女座會幾處女座？」

不過亦有人懷念Do姐跟農夫合作，但有網民代回應：「咁既話睇error好過啦，一定好笑過農夫。」

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心境年輕沒代溝

心態年輕兼努力增值的Do姐跟年輕一輩接軌，近年她為商台主持《口水多過浪花》，邀請不少ViuTV藝人及歌手任嘉賓，當中包括MIRROR、ERROR、COLLAR的成員。

Do姐一向鍾情靚仔，從其IG所見，她跟MIRROR成員、Jeffrey、MC張天賦等有不少合照，而今次節目Do姐搵來5位小鮮肉一起外遊，配搭夠晒新意，加上Do姐趕上潮流不脫節，跟一眾後輩沒代溝，應該會有不少火花。

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事實上回復自由身的Do姐有不少新嘗試，早前她擔任193新歌《越州公路193》MV女主角，Do姐更以英倫風造型示人，配合其優雅氣質。

Do姐曾於其節目中透露離巢TVB原因，她強調工作多年沒有不開心，純粹想跳出舒適圈，Do姐表示會考慮「試新嘢」，豐富工作經歷以及為觀眾帶來新鮮感。當中Do姐說道：「身邊這幾年有好多人離開過世，我又有好多事想做，因為合約而做不到覺得好可惜。」

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