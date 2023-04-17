消息：夏寶龍與商界會面籲國際企業多來港考察　因為「眼見為實」

▲ 夏寶龍繼續考察香港行程，早上到政府總部與商會代表會面。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍繼續考察香港行程，今日早上到政府總部與商會代表會面。據了解，夏寶龍在會面提到，呼籲國際企業多來香港考察，因為「耳聽為虛，眼見為實。」參與會面的香港中國企業協會副會長貝鈞奇引述夏寶龍指，相對於內地城市，本港有其獨特的優勢，例如法律制度等，本港最重要的是要穩定，不能動亂。

據了解，夏寶龍今日在與商會代表會面提到，近來有不少外國商會質疑，香港會否只是中國的一個普通城市，夏強調不會，因為香港有「一國兩制」，實行資本主義，也是中國唯一一個行普通法的地區。消息指，會面中，夏寶龍呼籲香港的商界，最好多帶國際企業的總部人員來香港看看，因為「耳聽為虛，眼見為實。」

夏寶龍：本港最重要的是要穩定，不能動亂

貝鈞奇形容，夏寶龍的講話很正面，他引述夏寶龍指，相對於內地城市，本港有其獨特的優勢，例如法律制定等，但認為，本港最重要的是要穩定，不能動亂。

有份參與會面的印尼商會董事何震東引述夏寶龍表示，本港需要穩定的社會環境，才能發展好經濟，他形容，過往三年經歷社運，在混亂的環境下，做不了生意，強調在做任何事前都需要穩定的環境。

何震東又向夏寶龍反映，本港的銀行對跨境融資設有限制，故此不能對東南亞龐大市場的公司進行融資，以及做生意。他形容，東盟市場大，在目前本港在美國等國家制裁的狀況下，本港應該抓緊東盟市場的機遇，他又鼓勵香港應該加入東盟，以及成立東盟工商理事會，發揮本港連接中國及東盟的角色。

夏寶龍與商會代表會面後，參觀金管局及港交所，並與財金界代表午宴，由財政司司長陳茂波陪同。

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