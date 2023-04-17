【大灣區資助診症】政府擬為居內地港人提供資助診症服務　料今年5月展開每人可獲2千元人民幣資助額

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醫務衞生局今日（17日）公布，擬於五月十日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓居住於大灣區的合資格香港市民可於香港大學深圳醫院（港大深圳醫院）接受資助診症服務，以尋求更有效方式支援居於大灣區的香港市民的醫療需要。

醫衞局表示，建議先導計劃於今年5月10日推出，先導計劃首階段會運作至明年3月31日， 並將沿用抗疫期間特別支援計劃的服務 範圍、框架和安排。

參加資格：為已預約醫院管理局普通科門診或指定專科門診覆診的香港市民。指定專科為麻醉科（包括痛症診所）、心胸外科、臨床 腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科、兒科、外科等。 服務範圍：資助門診服務，包括但不限於診症、處方藥物、常規造影、檢驗和化驗（偶發性疾病、 住院、日間留院和急症服務除外）。 資助額：每名合資格病人的帳戶會獲存入人民幣2,000 元，使用期至明年3月31日。超出資助額的費用須由病人直接向港大深圳醫院繳付。

醫衞局指，隨着疫情持續紓緩及兩地通關復常，現有的特別支援計劃將於今年5月9日完結。 特別支援計劃推出以來反應正面，截至今年二月底已服務超過54,000人次，病人普遍讚揚計劃有助市民在疫情期間跨境往來受限下仍獲得持續的醫護跟進。即使兩地近月恢復正常通關，亦有市民繼續使用港大深圳醫院的服務。

醫衞局將於4月19日在立法會衞生事務委員會會議上徵詢議員對先導計劃的意見，並於稍後向立法會財務委員會申請批准，修訂特別支援計劃原先核准項目的承擔額的適用範圍，以供先導計劃使用。

醫衞局指，先導計劃有助特區政府進一步分析及評估居於大灣區的港人在內地的求醫習慣，特別是香港與內地之間全面恢復正常往來後有關服務的使用情況及對香港公營醫療體系的影響，以期研究如何更有效照顧在內地生活，特別是居於大灣區的香港市民的醫療需要。政府亦會繼續研究進一步擴展長者醫療券於大灣區的適用醫療機構，或以醫療券資助居於大灣區的長者購買內地醫療保險等措施。

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記者：陳展棋