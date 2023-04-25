周末出發！搭高鐵去廣州  輕鬆玩轉3大熱點

今個周末未安排好節目？可參考為大家推介的廣州3大旅遊熱點，包括有「世外桃源」之稱的都喜泰麗溫泉度假酒店、「一生必吃一次」的美譽的玉堂春暖以及具「5A」級評級的沙面島。保證令你住得舒適，食得出色，玩得特色！如果你對生活質素有要求，去旅行當然想輕鬆慢活享受旅程，不想為了交通安排或限時限刻浪費時間 ，選擇乘高鐵去旅遊就滿足到您。而家高鐵轉了用電子車票，隨時上12306購票，想改變行程都可以網上改票，免除在車站排隊，乘車時只要用證件便可當車票入閘，輕鬆便捷玩轉廣州。

廣州3大食、住、玩旅遊熱點

香港人足足3年沒有外遊，大家可能對於當地的旅遊熱點有點陌生，現在就為大家推介廣州3大熱門旅遊點，讓大家可以享受一趟完美的旅程。

推介一︰異國風情溫泉桃園——都喜泰麗溫泉度假酒店

年輕時去旅行，留在酒店時間少，因此會選擇一些較廉價的酒店或青年旅社。但人大了，價錢已不再是考慮因素，反而會喜歡選擇有質素的酒店，可以多點時間留在酒店內享受各種設備，務求可以住得舒適。推薦這間超人氣的「都喜泰麗溫泉度假酒店」，屬泰國知名連鎖酒店Dusit品牌旗下，座落於廣州從化溫泉區，鄰近石門國家森林公園，周邊是世外桃源般的自然生態環境，加上其獨特的泰式蘭納建築，以及優良的溫泉養生資源，在這裡不但可感受泰式風情，更可泡溫泉浴，無論相約三五知己或家人朋友同遊都非常適合。Resort合共擁有60餘個大小不同的溫泉，配以理療池、香薰池、嬉水池、魚療池以及特色泰麗水療中心，還有室內溫泉游泳池等娛樂設施等等。而最受歡迎必定是酒店內的私人露天溫泉——帷帳溫泉，圓形泡池外以竹子半包圍起來，從高處俯瞰就像一個個古色古香的大圓水缸，不論在夏天泡溫泉以禦熱，或是冬天泡溫泉以抵寒，都能讓你享有私隱度高的空間，徹底放鬆身心以舒緩壓力。從此，歎Resort不用再長途跋涉飛泰國再轉乘快艇往隱世小島，只要輕輕鬆鬆搭高鐵到廣州，再包車前往，方便快捷。

都喜泰麗溫泉度假酒店

地址：廣州市從化區從化良口鎮御泉大道352號

建議交通：

1. 市內交通：乘公交從11／從12路／從607路，於馬場路口站下車，步行約6分鐘。

2. 從香港西九龍站出發：乘搭高鐵至廣州南站，轉的士前往，約1小時35分鐘；若由廣州東站出發，乘的士前往，約1小時20分鐘。

推介二︰慢活輕遊歐陸小島——沙面島

以前去旅行，行程總是排得密麻麻，而有一定經歷的人，更會喜歡慢活散步看風景，這個位於廣州荔灣區的沙面島就最適合不過。此島具備5A評級的旅遊景區，因沖積而成的沙洲而得名。島上有150多座歐洲不同風格的建築，有新巴羅克式、仿哥德式、券廊式等，有些優美典雅、富有動態感，有些雄偉莊嚴、粗大紮實，甚或有些輕鬆隨和，只有簡單流暢線條。而沙面島著名的建築物包括露德天主教聖母堂、廣東外事博物館、英國雪廠及沙面基督堂等等。走到大街上沿路風光明媚，路邊亦有很多咖啡館及酒吧，行人道上放滿了優雅的小桌椅，可以讓遊人享受一下悠閒的生活。沙面島面積雖小但風味俱全，完整地保留19世紀英法租界歐陸風情風貌外，島上綠化管理亦相當好，古樹林立，至今仍然多棵古樹保存妥當，絕對值得到訪！

沙面島

地址：廣州市荔灣區沙面北街53-54號

建議交通：

1. 市內交通：乘地鐵1／6號綫，於黃沙站下車，步行約13分鐘；或乘地鐵8號綫，於文化公園站下車，步行約12分鐘。

2. 從香港西九龍站出發：乘搭高鐵至廣州南站，轉乘地鐵2號綫，經昌崗站轉乘地鐵8號綫前往；或乘搭高鐵至廣州東站，轉乘地鐵1號綫前往。

推介三︰必嘗五星級粵菜盛宴——玉堂春暖

行完一整天，當然要找一間餐廳好好滿足口腹之慾。識飲識食的你，絕不能錯過廣州白天鵝賓館內的「玉堂春暖」，屬米芝蓮星級粵菜，曾多次接待國家政要，同時餐廳被內地版米芝蓮「點評」為「三鑽」最高級別殊榮，被網民票選為「一生必吃一次」餐廳。從石雕庭園、吊燈和滿州窗等設計，處處流露西關風情，餐廳對「精緻」的追求還延伸至一道道的手工菜上。廚師將傳統的粵菜風貌加上一點精緻，既講時令亦重火候。就像招牌白切葵花雞，雞隻由飼料甚至飲用的水，都以葵花葉、莖等製成，令嫩滑的雞塊每口都滲著葵花籽香氣。另一功夫菜—鴨腳扎，先把冰肉雞肝釀入鴨腳掌內，再以鴨腸內壁扎鴨腳，明爐烤過後，再淋糖漿，極考工夫。在這裡品嘗一頓五星級粵菜盛宴，為整個旅程劃上完美句號。

白天鵝賓館玉堂春暖

地址：廣州市荔灣區沙面南街1號 （白天鵝賓館3樓）

建議交通：

1. 市內交通：乘地鐵1／6號綫，於黃沙站下車，步行約7分鐘。

2. 從香港西九龍站出發：乘搭高鐵至廣州南站，轉乘地鐵2號綫，海珠廣場站轉乘地鐵6號綫前往；或乘搭高鐵至廣州東站，轉乘地鐵1號綫前往。

愛搭高鐵去旅遊！Let's go！

高鐵連接多個內地站點，除了深圳及廣州短程路綫，還可去潮汕、廈門、桂林、上海及北京等城市，想了解當地旅遊熱點，請上「高鐵遊攻略」網站查看更多觀光、美食、主題旅遊等熱點介紹，計劃下次出遊吧！

證件當車票 輕鬆綫上購、改、退

看完景點介紹，是否很想先立即走一趟廣州輕旅行呢？可以考慮在香港西九龍站用電子車票搭高鐵。購票時，系統會將證件與車票資料連結，辦到證件車票二合為一，到車站直接用證件當作車票便可以過閘乘車，節省不少繁複步驟及程序，更不怕忘記攜帶車票。過閘時，實名驗證及檢票同樣二合為一，乘車流程更暢順。

電子車票可於中國鐵路12306.cn綫上票務平台（包括網站或用手機App）購買，毋須親身到車站排隊，平台提供一站式「購、改、退」服務，安排行程就更靈活輕鬆容易！ 此外，車票亦在指定代理及車站發售，立刻購票出發！

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（特約）